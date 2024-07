video suggerito

Agcom sanziona la Rai per le scarpe di John Travolta a Sanremo, multa di oltre 200mila euro per pubblicità occulta L’Agcom ha sanzionato la Rai per 206.580,00 euro per il caso delle scarpe mostrate da John Travolta sul palco del Festival di Sanremo 2024. L’Autorità ha ritenuto si tratti di un caso di pubblicità occulta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Multa alla Rai per il caso delle scarpe mostrate da John Travolta sul palco del Festival di Sanremo 2024. L’Agcom ha sanzionato l’azienda pubblica per un totale di 206.580,00 euro per pubblicità occulta, ritenendo non fossero state correttamente rispettate le norme vigenti sul tema della corretta segnalazione dei messaggi pubblicitari.

La nota dell’Agcom: “Episodio di estrema gravità"

“La Commissione per i servizi e i prodotti dell'Agcom ha approvato una sanzione di euro 206.580,00, pari a venti volte il minimo edittale, alla Rai per la violazione delle disposizioni relative alla corretta segnalazione dei messaggi pubblicitari durante la 74ª edizione del Festival della canzone italiana di Sanremo”, si legge in una nota diramata dall’Ansa a proposito di quanto accaduto sul palco dell’ultima edizione del Festival condotta da Amadeus. La violazione fa riferimento al noto marchio di scarpe mostrato da John Travolta sul palco dell’Ariston durante un momento di enorme esposizione televisiva. “L'Autorità ha ritenuto di estrema gravità l'episodio”, prosegue la nota, “in quanto l'esposizione del prodotto è avvenuta nel corso del principale programma televisivo della Rai in termini di audience e durante l'esibizione di un ospite di chiara fama internazionale, con notevoli effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori. Nel determinare la sanzione l'Autorità ha tenuto conto della reiterazione della condotta da parte della Rai, già sanzionata per episodi di pubblicità occulta nel corso della passata edizione del Festival di Sanremo”.

Amadeus sulle scarpe di John Travolta: “Nessuno aveva notato il logo”

Era stato Amadeus il primo a difendere se stesso e la Rai dopo che il caso delle scarpe di John Travolta si era abbattuto sul Festival. “C'è un assistente che porta vicino al palco l'ospite e non ha ritenuto per motivi di soggezione di mettere lo scotch sulle scarpe. Nessuno ha notato le scarpe e non c'è stata nessuna volontà di fare inquadrature particolari sui piedi”, aveva spiegato il conduttore nel corso della conferenza stampa seguita alla seconda serata di Sanremo 2024. “Con John Travolta nessun accordo di carattere commerciale, ma solo accordo editoriale”, aveva aggiunto Marcello Ciannamea, direttore Intrattenimento Prime Time della Rai.