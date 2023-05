Fiorello: “Stavo scherzando, Amadeus fa Sanremo. Se glielo chiedono, anche il sesto” “Era uno scherzo ad Amadeus, lo fa, anche il sesto se glielo chiedono”, così Fiorello ha svelato che le sue parole a Viva Rai 2, in cui aveva messo in dubbio la conduzione dell’amico al prossimo Festival di Sanremo, erano solo una presa in giro.

A cura di Elisabetta Murina

Amadeus condurrà il Festival di Sanremo 2024. Fiorello stava scherzando quando, durante l'ultima puntata di Viva Rai2, aveva lanciato la sua "bombetta" riguardo al collega e amico: "L'ho sentito ieri. Mi ha detto una cosa: non so se quest'anno farò Sanremo". Ma oggi, ospite di Tv Talk, lo showman ha chiarito: "Lo fa, lo fa, se glielo chiedono fa pure il sesto".

Le parole di Fiorello su Amadeus e Sanremo

Uno "scherzo ad Amadeus". Così Fiorello ha definito quanto detto nell'ultima puntata di Viva Rai2, in cui ha messo in dubbio la conduzione dell'amico al Festival di Sanremo. Lo showman sa che il venerdì mattina il conduttore non segue il suo programma, così ha pensato: "Ora dico ‘sta cosa e vediamo che succede… e infatti è successo". Poi, imitando la voce dell'amico, ha aggiunto: "Mi ha chiamato: Ciuri, ho 60 messaggi, che cosa hai detto? Sapevo che lo avrebbero chiamato l'ufficio stampa, il sindaco, Roberto, Sergio. Mi hai rovinato il venerdì, Ciuri". E infine ha scherzato: "Vi sembra reale un mondo in cui Amadeus dica: sai, non so se farò Sanremo? State scherzando? Lo fa, lo fa, se glielo chiedono fa pure il sesto!".

"Stiamo lavorando tranquillamente al prossimo Festival"

Il "Caso Amadeus", già rientrato, è arrivato in giorni particolarmente turbolenti per la Rai sia per via della dimissioni di Lucia Annunziata sia per le nuove nomine. Il neo amministratore delegato dell'Azienda, Roberto Sergio, e Amadeus stanno lavorando tranquillamente alla prossima edizione del Festival di Sanremo. A farlo sapere l'agenzia Ansa, spegnendo sul nascere i dubbi riguardo alla conduzione di Amadeus della prossima edizione della kermesse. Per il momento, solo il conduttore è confermato, il resto del cast rimane un mistero. Anche se in questi giorni, Chiara Ferragni fatto sapere che non rifarebbe il Festival insieme al marito Fedez, forse via degli "imprevisti" di quest'anno.