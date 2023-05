Fiorello: “Ho sentito Amadeus, mi ha detto che non sa se farà Sanremo” In un clima generale abbastanza caldo in Rai, le parole di Fiorello su Amadeus lasciano pensare: “Mi ha detto che non sa se farà Sanremo. Lo so che è una bombetta, ma a me piace dirle le cose perché la gente deve sapere”.

In questo clima di grandi cambiamenti in Rai, non sorprenderebbe neanche la notizia più clamorosa. Forse è per questo motivo che Fiorello, nel corso della puntata di Viva Rai2 del 26 maggio, ha sparato "una bombetta", come ha riconosciuto lui stesso: "Amadeus continua a seguirci imperterrito e indefesso. L'ho sentito ieri. Mi ha detto una cosa: non so se quest'anno farò Sanremo". Fiorello scherza da giorni sul clima che c'è in Rai e in questa stessa puntata ha parlato anche delle dimissioni dalla Rai di Lucia Annunziata: “Se non condividi niente di questo governo, tu dovevi rimanere. Se te ne vai, te ne vai”. Anche per questo motivo, è difficile decifrare se quella di Fiorello è stata una "bombetta" oppure una "boutade".

Le parole di Fiorello su Amadeus

Le parole di Fiorello su Amadeus lasciano pensare. In un clima generale abbastanza caldo, che negli ultimi giorni ha affrontato, nell'ordine, il passaggio di Fabio Fazio da Rai3 a Discovery, i rumors su Serena Bortone che potrebbe migrare anche lei sul canale Nove, le nomine di Roberto Sergio e Giampaolo Rossi come ad e direttore della Rai, le nomine dei direttori di testata e di genere ed infine le dimissioni di Lucia Annunziata, queste parole potrebbero non essere soltanto una battuta:

Amadeus continua a seguirci imperterrito e indefesso. L'ho sentito ieri. Mi ha detto una cosa: non so se quest'anno farò Sanremo. Lì la butto. M'ha detto: non lo dire, ma forse ho intenzione di non farlo. Non lo so. Oh, m'ha detto così. Lo so che è una bombetta, ma a me piace dirle le cose perché la gente deve sapere. Non gliene deve fregare niente alla gente, però deve sapere.

L'asse Fiorello-Amadeus si è riproposto di continuo nel corso di Viva Rai2. Nei giorni di Sanremo, il conduttore e direttore artistico della kermesse dei fiori ha partecipato attivamente, dando anticipazioni sulle giornate del Festival. Dopo queste parole, ci si aspettava un intervento diretto di Amadeus per smentire "la bombetta", ma non è arrivato.