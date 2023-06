Fiorello sarà a Sanremo 2024 nella serata finale: “Andrò all’Ariston a portare via Amadeus” Fiorello sarà a Sanremo 2024. Lo anticipa il conduttore di Viva Rai2 che rivela di avere fatto una promessa: “Andrò all’Ariston durante la serata finale per portare via Amadeus”.

A cura di Stefania Rocco

Fiorello parteciperà a Sanremo 2024. Lo annuncia il conduttore di Viva Rai2, ospite di Bruno Vespa a Cinque Minuti. Il mattatore, che aveva calcato il palco dell’Ariston insieme all’amico Amadeus nel 2020, affiancando il conduttore e direttore artistico nelle 5 serate della sua prima esperienza sanremese, anticipa che chiuderà il ciclo, partecipando alla serata finale di Sanremo 2024.

L’incursione di Fiorello a Sanremo 2024

“L’avevo promesso. Ci siamo messi d’accordo sull’ultima puntata, perché lo vado a prendere, lo porto a casa e dico: ‘Basta, hai chiuso, hai finito’”, con questa dichiarazione Fiorello ha annunciato il suo ruolo a Sanremo 2024. Manterrà una promessa presumibilmente fatta proprio all’amico Amadeus, portarlo via dall’Ariston al termine del ciclo quinquennale che lo ha visto prodursi, con risultati notevoli, nel doppio ruolo di direttore artistico e conduttore del Festival. Con il ritorno di Fiorello a Sanremo, Amadeus chiuderà il cerchio cominciato nel 2020 proprio insieme all’amico e collega.

L’ultimo Sanremo di Amadeus, Fiorello: “Non ci credo”

Sempre che il 2024 rappresenti, non solo sulla carta, l’ultima edizione di Sanremo targata Amadeus. “Io non ci credo”, ironica il conduttore di Viva Rai2, secondo il quale il collega potrebbe ancora stupire gli spettatori del Festival accettando una eventuale proposta della Rai di proseguire. Proposta che non sarebbe impossibile, considerata i benefici che Amadeus ha indiscutibilmente apportato al Festival, avvicinandolo come non mai anche al pubblico dei giovanissimi. Infine, una battuta a proposito del futuro di Fiorello a Rai2. “Perché non viene a Rai1?”, ha chiesto Vespa, considerati anche i dati di ascolto del format condotto dallo showman. “No, a Rai 2 si sta benissimo, c’è poca gente, nessuno sgomita, si sta da Dio”, ha risposto Fiore, confermando l’intenzione di restare a Rai2.