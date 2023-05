Nomine Rai: via libera del Cda alle nuove direzioni, ma la presidente Soldi vota contro C’è l’approvazione del pacchetto di nomine presentato dal nuovo Ad Roberto Sergio, tra cui Gian Marco Chiocci alla direzione del Tg1 e Antonio Preziosi al Tg2. Il consiglio è però spaccato in due, con il voto contrario della presidente.

A cura di Andrea Parrella

Arriva il via libera del consiglio di amministrazione Rai al pacchetto di nomine a direzioni di testate e generi proposto dall'amministratore delegato Roberto Sergio. Tra queste la nomina di Gian Marco Chiocci alla direzione del Tg1 e Antonio Preziosi al Tg2. Mario Orfeo resta al Tg3, Alessandro Casarin alla TGR, mentre a Paolo Petracca va la direzione di Rai News. Francesco Pionati al Rai Giornale Radio, Giuseppe Carboni a Rai Parlamento e Monica Maggioni, in uscita dal Tg1, alla Direzione Editoriale per l'Offerta informativa.

Sulle nuove nomine il Cda è sostanzialmente spaccato. C'è il voto contrario della presidente Marinella Soldi, che aveva chiesto maggiore parità di genere nel pacchetto di nomine da proporre, così come quello della consigliera in quota Pd Francesca Bria e del consigliere eletto dai dipendenti Riccardo Laganà. Si é astenuto, invece, Alessandro Di Majo, in quota M5S. Tre i voti favorevoli, che bastano per l'approvazione: quelli dell'Ad Roberto Sergio e dei due consiglieri di maggioranza, Simona Agnes e Igor De Biasio.

Oltre alle nomine per le direzioni di testate, l'amministratore delegato ha comunicato cambi importanti per le nomine ai vertici di alcune direzioni di Genere, sulle quali il parere del Cda non è vincolante: Marcello Ciannamea all'Intrattenimento Prime Time, Angelo Mellone per l'Intrattenimento Day Time, Paolo Corsini dell'Approfondimento e Adriano De Maio della direzione Cinema e Serie Tv, Monica Maggioni dell'Offerta informativa, Stefano Coletta della Distribuzione, Nicola Rao della direzione Comunicazione. Ci sono inoltre i nomi di Simona Sala che passa dal Daytime alla direzione di Radio 2. Mentre Francesco Giorgino dirigerà l'Ufficio Studi.

Ci sono anche conferme, come quella per Silvia Calandrelli a Rai Cultura, Maria Pia Ammirati a Rai Fiction, Luca Milano a Rai Kids ed Elena Capparelli a RaiPlay e Digitale. Andrea Vianello alla direzione Tv di San Marino. A Rai Com Sergio Santo che sarà il nuovo amministratore delegato e Claudia Mazzola presidente. Per Rai Cinema ci sono le conferme di Paolo Del Brocco come ad e Nicola Claudio presidente.