“Se non mi chiami andiamo tutti a Discovery”, la gag di Fiorello con il nuovo ad Rai: “Tu resti con noi” Nel corso della puntata andata in onda la mattina del 22 maggio, Fiorello scherza con il nuovo amministratore delegato: “Se non mi chiami, andiamo tutti a Discovery”. E il messaggio arriva: “Tu resti in Rai con tutti noi”.

Il nuovo assetto politico della Rai continua a tenere banco nelle puntate di Viva Rai2. Fiorello improvvisa un siparietto con il nuovo amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio: "Se non mi chiami durante lo stacco pubblicitario, andiamo tutti a Discovery", dice il mattatore catanese. La risposta dell'amministratore delegato non si fa attendere e arriva via Whatsapp: "Tu rimarrai in Rai con tutti noi".

La gag tra Fiorello e Roberto Sergio

Nel corso della puntata andata in onda la mattina del 22 maggio, a proposito dello sciopero dei dipendenti della Rai che è stato annunciato il 5 aprile scorso previsto per il 26 maggio e scongiurato dalla mediazione proprio dei vertici aziendali e delle sigle sindacali, Fiorello ha voluto calcare la mano cercando un contatto con l'ad Roberto Sergio:

Ci doveva essere uno sciopero il 26 ma il nuovo ad, Sergio Francesco Giovanni Peppino… l'uomo dagli otto nomi, ha scongiurato lo sciopero facendo delle promesse, che poi non manterrà…quindi chiamami in diretta Roberto, o Sergio come preferisce, le manterrà queste promesse? Ora andiamo in pubblicità e se non mi chiami è finita, andiamo tutti a Discovery.

La risposta dell'amministratore delegato Roberto Sergio

La risposta dell'amministratore delegato Roberto Sergio a Fiorello è arrivata durante la pubblicità, proprio come aveva richiesto Fiorello. Fabrizio Biggio gioca con il conduttore e capo-comico: "Eh, però ti ha bacchettato, eh?". E Fiorello legge il messaggio che Roberto Sergio ha inviato su Whatsapp: "Spiritosone, sono un dipendente Rai. Non faccio promesse, prendo impegni e sono certo di poterli rispettare. Tu rimarrai in Rai con tutti noi". Poi Fiorello alleggerisce i toni: "Ma qui facciamo le battute per provocare e voi ci cascate". Fiorello sa scherzare proprio con tutti.