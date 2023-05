Dopo Fazio anche Serena Bortone verso Discovery: “È in trattativa per lasciare la Rai” Il quadro che si sta delineando mostra il nuovo assetto Rai sempre meno interessato a difendere alcuni volti di punta del servizio pubblico e di contro Discovery pronta ad accaparrarsi i talenti “incompresi” dalla Rai. Secondo le indiscrezioni “Bortone potrebbe mollare prima di essere silurata”, virando verso l’azienda americana in uno scenario simile a quello di Fazio.

A cura di Giulia Turco

(Serena Bortone a cena con Serena Carafoli, responsabile dei contenuti per l’Italia e l’Iberia di Warner Bros. Discovery. Foto social).

In attesa che vengano svelati i dettagli del nuovo assetto Rai, le indiscrezioni lasciano ipotizzare un vero e proprio piano di fuga di talenti dal servizio pubblico verso Discovery. Dopo l'addio di Fabio Fazio, che ha fatto le valigie e traslocato verso NOVE con tutto il suo programma, ora sembra che anche Serena Bortone stia preparando il terreno per un'uscita di scena che va nella direzione del gruppo che fa capo a Warner Bros.

Serena Bortone a cena con la responsabile di Discovery

Le indiscrezioni vedono da tempo vacillare la pedina Bortone. Il vicepresidente uscente del Day Time Rai Adriano De Maio, raggiunto da Fanpage.it, si era limitato ad un no comment sulla questione, lasciando parecchie incertezze sulla possibile riconferma di Oggi è un altro giorno in palinsesto. "In Rai si vocifera che Serena Bortone sia in trattativa per passare a Discovery", fa sapere ora Dagospia.

"Tre giorni fa, su Instagram, ha pubblicato una foto con Laura Carofoli, responsabile della programmazione e della produzione del canale americano. Didascalia: ‘Ritrovare le amiche vere'. Sarà solo una coincidenza?", prosegue il sito di Roberto D'Agostino. "Prendendo ispirazione da Fazio, la Bortone, grande amica di Stefano Coletta, direttore del Prime Time Rai, potrebbe mollare prima di essere silurata".

Insomma, quella della conduttrice sui social non ha affatto la parvenza di una giocata casuale. Tutt'altro. Seguendo questa pista, sembra che Bortone abbia voluto giocare d'anticipo mettendosi bene in vista mentre intrattiene conversazioni con l'amica Carafoli, che in passato ha lavorato in Rai e che oggi è responsabile dei contenuti per l'Italia e l'Iberia di Warner Bros. Discovery.

L'ironia di Fiorello sul passaggio a Discovery

L'impressione è che anche a Serena Bortone la Rai abbia riservato un trattamento simile a quello di Fazio. In scadenza al termine della stagione, il suo contratto potrebbe essere stato lasciato cadere nel vuoto, in concomitanza con il cambio dei vertici Rai. N0n sarebbe escluso, dunque, che anche la conduttrice avrebbe preferito iniziare ad immaginare un futuro dopo la Rai, con Discovery che, a quanto pare, negli ultimi anni si sta mostrando particolarmente interessata ad accaparrarsi i talenti del servizio pubblico.

Si tratta chiaramente di ipotesi e di uno scenario che al momento non è altro che immaginato, che eppure sembra trovare riscontro nelle ultime dichiarazioni rilasciate da Fiorello. Proprio in questi giorni caldi, il conduttore di Viva Rai 2 ha ironizzato sulla questione mettendo in scena un siparietto con il nuovo amministratore delegato Rai Roberto Sergio. "Se non mi chiami durante lo stacco pubblicitario, andiamo tutti a Discovery", dice il mattatore catanese. La risposta da parte del nuovo ad non si è fatta attendere via Whatsapp: "Tu rimarrai in Rai con tutti noi".