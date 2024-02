Chi è Angelica e cosa fa nella vita la figlia più piccola di Rosario Fiorello e Susanna Biondo Angelica Fiorello è la figlia di Rosario Fiorello e la moglie Susanna Biondo. La 17enne frequenta il liceo classico, ed è appassionata di musica. Sin da piccola è apparsa negli spettacoli del padre, come dimostrano le partecipazioni a Viva Rai2. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Rosario Fiorello è tra i personaggi più amati della tv. Sebbene per anni abbia provato a tenere lontano dai riflettori il suo privato, lo showman non si è mai sottratto nel parlare della sua famiglia. Dopo il matrimonio con Susanna Biondo, nel 2003, a distanza di tre anni, nel 2006 è diventato padre di Angelica. La ragazza, che quest'anno sarà maggiorenne, è apparsa in più occasioni nelle trasmissioni del padre, non ultima Viva Rai2, in cui si è esibita cantando un brano che ha commosso Fiorello.

Chi è Angelica Fiorello

Nata il 28 giugno 2006, Angelica Fiorello ha frequentato il Liceo Classico Dante Alighieri di Roma. Insieme agli studi, ha sempre portato avanti la sua passione e anche attitudine per lo spettacolo, in special modo per la musica, come d'altronde anche suo padre Fiorello. Del suo privato, non si conosce molto, dal momento che anche i suoi canali social non sono aperti a chiunque, ed è evidente che la 17enne vuole tutelare la sua privacy.

Con sua sorella maggiore, Olivia Testa, nata dalla relazione di Susanna Biondo con Edoardo Testa, ha un rapporto di grande complicità che, però, nessuna delle due ha mai ostentato. Per quanto riguarda il futuro di Angelica, non è chiaro, quindi, se dopo gli studi liceali seguirà le orme paterne, avvicinandosi al mondo dell'arte e dell'intrattenimento oppure resterà solo una passione da coltivare in contemporanea con altri studi.

Angelica e suo padre al Fiorello Show del 2009

Le apparizioni in tv di Angelica Fiorello

Sin da piccola, però, Angelica ha calcato diversi palcoscenici. Già nel 2009, a soli tre anni, è apparsa in uno dei programmi più di successo con protagonista il mattatore siciliano, ovvero il Fiorello Show, dove si divertiva ad essere trastullata dal papà in scena. A distanza di qualche anno, però, è stata lei a fare una sorpresa a Fiorello, presentandosi a Viva Rai2 nella puntata del 16 maggio, in occasione del compleanno del padre, esibendosi in una toccante interpretazione di Io vagabondo, nonostante la pioggia battente.

La commozione è stata inevitabile, per un momento che è stato davvero unico, chiuso in un momento che Fiorello porterà per lungo tempo tra i suoi ricordi più belli. La 17enne, poi, è tornata al Foro Italico nella puntata dell'8 dicembre 2023, in cui ha ballato e cantato divertendosi con la combriccola dello show mattutino di Rai2.