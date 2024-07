Rosario Fiorello diventa nonno: Olivia Testa è incinta, è la figlia della moglie Susanna

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Rosario Fiorello diventerà nonno. La figlia della moglie Susanna Biondo, Olivia Testa, sarebbe incinta. La notizia arriva dalla copertina di Diva e Donna che mostra il celebre showman mentre bacia la giovane futura mamma classe 1994. Nata dalla relazione tra Susanna Biondo ed Edoardo Testa, il conduttore l'ha sempre considerata una figlia e ora è pronto ad accogliere in famiglia un nipotino.

La notizia della gravidanza di Olivia Testa

Dalla copertina di Diva e Donna arriva la notizia della gravidanza di Olivia Testa, la figlia di Susanna Biondo, moglie di Fiorello. La giovane, classe 1994, sarebbe incinta e davanti ai paparazzi della rivista non avrebbe nascosto la sua felicità mentre il "papà acquisito" la bacia sulla guancia.

Fiorello ha visto crescere Olivia: quando ha iniziato a frequentare la moglie Susanna, la giovane aveva soltanto tre anni. Lontana dal mondo dello spettacolo e dalle luci dei riflettori, lavorerebbe nel mondo dei media. L'unica volta che è apparsa in pubblico fu in occasione della serata finale del Festival di Sanremo 2024.

Cosa disse Fiorello sul rapporto con Olivia Testa e il rapporto con la figlia Angelica

Fotografato in compagnia di Olivia Testa dalla rivista Gente, Rosario Fiorello raccontò che Olivia, sebbene fosse nata da un papà diverso, la considerava una figlia. "Quando, scherzando, mi dice che non sono il suo papà naturale, le dico che ha ragione, che sono un papà frizzante", disse. Lo showman è estremamente legato a Olivia, così come alla figlia Angelica che, dopo aver compiuto 18 anni, ha suonato al pianoforte sul palco del Teatro Antico di Taormina dopo la presentazione di papà Fiorello. Durante la performance il conduttore visibilmente emozionato e orgoglioso della figlia, è rimasto sul palco improvvisando qualche mossa di ballo e provando a tenere il tempo come un vero e proprio direttore d'orchestra.