Chi è Susanna Biondo, la moglie di Fiorello che lavora nel cinema Lo showman Rosario Fiorello, che salirà sul palco di Sanremo 2022, è sposato con Susanna Biondo dal 2003, anche se il loro legame dura dal 1996. Lei lavora nel mondo del cinema e insieme hanno una figlia, Olivia.

A cura di Stefania Rocco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Rosario Fiorello è sposato con Susanna Biondo, conosciuta nel 1996 e sposata nel 2003 nel corso di una cerimonia intima alla quale hanno partecipato solo 17 invitati. Classe 1965, i due si sono incontrati all'epoca in cui il popolare conduttore all’epoca in cui guidava Buona Domenica ed era già diventato il numero uno tra gli showman, ma la loro storia d'amore è sbocciata dopo il programma "Karaoke". Prima di conoscerla, Rosario veniva da relazioni da rotocalco vissute con fidanzate del calibro di Anna Falchi e Luana Colussi. Susanna ha segnato il ritorno alla normalità: “Se oggi sono tornato a essere un uomo normale, se ho imparato a bilanciare la mia vita distinguendo nettamente tra mondo dello spettacolo e quotidianità, devo dire grazie solo a Susanna”. Dal loro matrimonio è nata Angelica, ma hanno anche un'atra figlia, Olivia, nata dalla precedente relazione di Susanna Biondo con Edoardo Testa.

Rosario Fiorello e Susanna Biondo

Chi è Susanna Biondo, la moglie di Rosario Fiorello, e che lavoro fa

Laureata in Economia e Commercio, lavora nell’azienda fondata dal padre che si occupa di doppiaggio e post-produzione cinematografica. Ha conosciuto il popolare presentatore mentre era all’apice della carriera. Era il 1996 e le nozze sarebbero arrivate 7 anni dopo, il 14 giugno del 2003. Una cerimonia riservata, celebrata alla presenza di pochissimi intimi. “Questo momento è solo nostro, per favore rispettatelo. Poi vi prometto che ci potrete fare una foto” chiese Fiorello ai fotografi appostati all’esterno della chiesa sconsacrata di Caracalla dove fu celebrato il rito civile. Enrico Gasbarra, vicesindaco e amico dello sposo che officiò la cerimonia, raccontò: “Hanno chiesto di essere ultimi per non disturbare le altre coppie. Lui era emozionatissimo, di una dolcezza inaspettata”. Dal loro matrimonio, nel 2006, è nata Angelica, prima figlia per Fiorello, ma secondogenita di Susanna Biondo. Fondamentale per Fiorello nella vita, Susanna è stata al contempo faro professionale. A riconoscerlo anche Bibi Ballandi, produttore televisivo che sapeva di doversi rivolgere a lei per situazioni davvero importanti.

Susanna Biondo e Fiorello

Susanna Biondo ha avuto un'altra figlia dal precedente matrimonio

Prima di incontrare Fiorello, Susanna Biondo è stata legata all'imprenditore Edoardo Testa, con cui ha vissuto per la prima volta l'esperienza di diventare mamma. Dalla loro unione, infatti, è nata Olivia Testa, che oggi ha 29 anni e che Fiorello considera sua figlia a tutti gli effetti, tanto che ha sempre dichiarato di essere padre per due volte, una con Angelica e l'altra con Olivia.