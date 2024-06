video suggerito

Milo Infante pizzica Fiorello: “A furia di malignità, mi ha fatto togliere la parrucchiera” Milo Infante ha lanciato una frecciatina a Fiorello. Il conduttore di Ore 14 non ha mai nascosto che le battutine del conduttore di VivaRai2 non gli sono mai state particolarmente gradite. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

37 CONDIVISIONI condividi chiudi

Milo Infante ha lanciato una frecciatina al vetriolo all'indirizzo di Fiorello. Il conduttore di Ore 14 non ha mai nascosto che le battutine del conduttore di VivaRai2 non gli sono mai state particolarmente gradite. "Il bello di Rai2", così lo aveva chiamato Fiorello in uno dei suoi interventi pungenti ma il conduttore lo ha punto a sua volta in una intervista al Corriere della Sera in cui ha detto, senza mezzi termini, che "un pezzo di Rai ci ignora".

Che cosa ha detto Milo Infante su Fiorello

Milo Infante non sembrerebbe aver mai gradito i commenti di Fiorello: "Il bello di Rai2". Ecco come l'ha spiegata Milo Infante: “Perché mi chiama il bello di Rai2? È solo invidia per i miei capelli! A furia di malignità, mi ha fatto togliere la parrucchiera: la Rai l’ha mandata da Alessandro Cattelan. Ormai, i capelli me li pettino da solo". Non è la prima volta che Milo Infante puntualizza su Fiorello. Lo scorso gennaio, lo showman lo aveva citato come "il conduttore col quale Fedez ha avuto dei problemi", durante gli appostamenti alla sua casa per parlare della separazione da Chiara Ferragni. E proprio Milo Infante ha dovuto smentire il mattatore catanese. Non era lui, quello appostato, ma Michel Dessì di Pomeriggio Cinque.

Il conflitto con Rai1

Milo Infante ha sempre difeso ardentemente il suo lavoro a Ore14. Nell'intervista con Fanpage.it, realizzata da Andrea Parrella, aveva raccontato sul caso della Strage di Erba, trattato in contemporanea su Rai1 da Caterina Balivo che, per evitare imbarazzi, aveva deciso di non parlarne: "Per evitare imbarazzo all'azienda ho preso questa decisione. Ore14 si occupa di cronaca, noi non regaliamo soldi, non facciamo interviste sui divani, non ci abbracciamo tra noi. Non è alleggerimento, se non faccio la cronaca non posso fare altro. Per anni con Serena Bortone non era mai accaduto".