Un nuovo show mattutino su Rai2 dopo Fiorello, la proposta per sostituire Viva Rai2 Si pensa ad un nuovo show mattutino che vada ad occupare la fascia dalle 7 alle 8, dal lunedì al venerdì e che vada in onda su Rai2, proprio al posto dello show condotto da Fiorello e che ha ormai chiuso i battenti. Già alcuni nomi sono emersi, ma al momento è tutto in fase di definizione.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo due anni che hanno fatto il pieno di successi, Viva Rai 2 di Fiorello ha chiuso i battenti stavolta in maniera definitiva. Un'esperienza che però si è dimostrata vincente e che avrebbe aperto un varco per un nuovo programma proprio nella mattina della seconda rete Rai, uno show in cui gli italiani vengono sorpresi nei loro momenti quotidiani, in contesti come stazioni, aeroporti, mercati. È ancora tutto da definire, ma l'idea sarebbe stata ben accetta e ci sarebbero anche i primi nomi.

Un nuovo show mattutino su Rai2

La notizia è stata riportata da TvBlog, secondo cui il programma sarebbe un mix ben studiato tra satira, intrattenimento e attualità. Come anticipato si tratterebbe di uno show da realizzare in una stazione ferroviaria, una fermata dell'autobus, un aeroporto, un mercato, quei luoghi in cui si possa assaporare la quotidianità degli italiani, sorpresi all'inizio della loro giornata, affinché si lasci spazio al connubio televisione-realtà. La messa in onda sarebbe prevista ogni giorno, dal lunedì al venerdì, per circa sei-sette mesi all'anno, proprio come accadeva per Viva Rai2, ma stavolta non si sceglierà un solo personaggio a condurre la trasmissione, ma l'obiettivo è creare uno show che sia davvero corale. Quindi, i volti principali, saranno almeno due, si parla anche di una giornalista o conduttrice, che dovrebbe affiancare qualcuno che è solito fare cabaret, quindi un intrattenitore, se non un comico. È ancora tutto in fase di definizione, ma sembra che la Rai voglia sfruttare il varco aperto da Fiorello che, in questi due anni, aveva garantito una sterzata significativa agli ascolti, in una fascia mattutina mai battuta prima d'ora.

In foto Andrea Perroni

I possibili nomi alla conduzione

Tra i nomi che erano stati vagliati, stando a BubinoBlog, ci sarebbe quello di Andrea Perroni. L'attore e performer romano, già volto di Radio 2 Social Club con Luca Barbarossa, era stato inizialmente preso in considerazione per il daytime della rete ammiraglia della Rai, ma ora sembra che i piani siano diversi. Perroni, affiancato da altri comici, potrebbe essere il prescelto per questa nuova avventura televisiva che, però, porta con sé il peso di un precedente come lo show di Fiorello che, comunque, è innegabilmente un fuoriclasse con cui qualsiasi paragone sarebbe anche ingeneroso nei confronti di chi si avvicina ad un nuovo progetto. Con la presentazione dei palinsesti, prevista a inizio estate, è probabile che possano arrivare nuove conferme che, quindi, capiscano