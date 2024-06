video suggerito

Milo Infante interrompe Ore 14 per mostrare gli ascolti tv del programma: "Ci chiamavano Rai 2 per cento" Ennesimo momento situazionista del giornalista (una "milata") che ferma il programma per mostrare gli ascolti record di Ore 14 e la crescita nel tempo: "Ci chiamavano Rai 2 per cento, ora facciamo il 10".

Ennesimo momento situazionista di Milo Infante. Potremmo chiamarla "milata": il giornalista ha fermato Ore 14 e ha mostrato i grafici degli ascolti tv della puntata di ieri (record stagionale del 9.8%). "Consentiteci un minuto per parlare di noi", ha detto il giornalista, "questa è una delle cose che di solito si fa alla fine". Il giornalista ha poi mostrato gli ascolti delle 14.53 del 2020 inferiori al 2% rapportati alle 14.53 di ieri, nel quale è stato superato il 10%. Si toglie un sassolino: "Rai 2 per cento, ci chiamavano. Poi per onestà intellettuale hanno riconosciuto il lavoro che è stato fatto in questo programma".

La "milata" di Milo Infante

Milo Infante non si è mai tirato indietro quando si è trattato di parlare direttamente con il suo pubblico e di mandare chiari segnali all'esterno. A poche settimane dalla presentazione dei palinsesti Rai, questa "milata" suona proprio come un chiaro segnale alla dirigenza. Quest'anno, infatti, con il ritorno di Caterina Balivo su Rai1 e con l'utilizzo di temi identici (la riapertura del processo sulla Strage di Erba) durante lo stessso blocco, ci sono stati dei motivi per sbottare.

Consentiteci un minuto per parlare di noi. Questa è una delle cose che di solito si fa alla fine. Ore14 arriva al 9.8% di ascolti. Siamo stati a un passo dal 10% È un traguardo importante. Quando si parla di un traguardo importante, bisogna considerare il lavoro che si è fatto. Nel 2020 ci chiamavano Rai2 per cento. È stato fatto un lungo cammino, ieri alle 14.53 Rai2 era la seconda rete con più del 10%. Abbiamo pensato di dircelo tra di noi.

"Ore 14 è un faro dopo anni di tutorial"

Milo Infante a Fanpage.it dichiarò che il programma rappresenta "un faro per Rai2 dopo anni di tutorial", in riferimento alle precedenti programmazioni (Detto Fatto). Ascolti ottimi che sono diventati un problema e un imbarazzo proprio per Rai1 con Caterina Balivo che quest'anno ha avuto non poche difficoltà.