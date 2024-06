video suggerito

Ascolti tv martedì 11 giugno: chi ha vinto tra Alfredino, gli Europei di Atletica 2024 e Sissi 3 Gli ascolti tv di ieri sera, martedì 11 giugno: vince Rai2 in termini di dati auditel con gli Europei di Atletica 2024. La sfida con Alfredino – Una storia italiana su Rai1 e Sissi su Canale5. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La prima serata di ieri, martedì 11 giugno 2024, ha offerto ai telespettatori intrattenimento, programmi di approfondimento e tanto sport. Su Rai2 sono andati in onda gli Europei di Atletica 2024 che hanno visto Gianmarco Tamberi dominare la scena vincendo la medaglia d'oro. Rai1 ha trasmesso la miniserie Alfredino – Una storia italiana, che racconta la tragedia di Alfredino Rampi, un prodotto Sky Original andato per la prima volta in onda sulla piattaforma nel 2021. Su Canale5 è iniziata, invece, la terza stagione di Sissi, imperatrice d'Austria: ecco chi ha totalizzato il maggior numero di dati auditel.

La sfida tra Rai1 con Alfredino, Canale5 con Sissi e Rai2 con gli Europei di Atletica

La miniserie sulla storia di Alfredino Rampi, il bambino di 6 anni morto dopo essere rimasto imprigionato in un pozzo, ieri sera, martedì 11 giugno, ha registrato un netto di 1.549.000 telespettatori pari ad uno share del 9.2%. Canale5 con la terza stagione di Sissi è stato seguito da 1.454.000 telespettatori pari ad uno share del 10%. A vincere la serata in termini di ascolti tv è Rai2 con gli Europei di Atletica 2024: la rete ha ottenuto 3.506.000 telespettatori pari ad uno share del 18.6%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Su Rai3 lo show di Piero Chiambretti, Donne sull’orlo di una crisi di nervi ha ottenuto 661.000 telespettatori pari ad uno share del 4.1%. Su Italia 1 Le Iene presentano: Inside è stato seguito da 1.094.000 telespettatori con uno share del 8.3%. Su Rete 4 È sempre CartaBianca ha registrato un netto di 750.000 telespettatori e uno share del 5.5%. Su La7 DiMartedì ha ottenuto 1.309.000 telespettatori pari ad uno share del 9.9%. Su Tv8 Quattro Matrimoni ha registrato 305.000 telespettatori, share 1.9%. Su Nove LBA Playoff è stato visto da 143.000 telespettatori, share 0.7%.