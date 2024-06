video suggerito

Tamberi infinito, straordinario oro nel salto in alto: è il primo a vincere tre titoli europei di fila Straordinario Tamberi nella finale di salto in alto con un oro incredibile a 2.33 che lo consacra per la terza volta consecutiva il re d’Europa. In una serata memorabile a Roma, con il pubblico in visibilio, trascinato dalla sua performance dentro e fuori la pedana. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

6.434 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gianmarco Tamberi infinito: agli Europei di Roma vince e dà spettacolo dall'inizio alla fine con tanto di brivido in mezzo. Un film splendido con un finale che tutti si aspettavano e che tutti volevano: medaglia d'oro dopo una finale dominata a suo modo, concludendola a 2.33 e poi regalando il solito show a favore del proprio pubblico che è accorso in folla a sostenerlo, prendendosi prima un 2.34 e poi un epocale 2.37. Un tripudio eccezionale per una conclusione degna di questi Europei da parte del capitano della Nazionale italiana.

Tamberi ha regalato una prestazione impressionante soprattutto a fine gara, quando già certo dell'oro, si prende prima un 2.34 e poi un incredibile 2.37 entrambi al primo tentativo, prendendosi anche un altro record: quello dei campionati e migliore misura mondiale dell'anno. Una performance impressionante, in una atmosfera unica nella cornice incredula di Roma che lo ha trascinato alla folle conclusione, in un assolo contornato da spettacolo assoluto.

L'one man show di Gimbo in finale

La tensione della gara aveva attanagliato Tamberi a 2.22 quando aveva commesso due errori non da lui. Distratto nella rincorsa in entrambi i tentativi dalle atlete dei 10 mila metri che ne hanno interrotto e ridotto la rincorsa, Gimbo è riuscito però a rientrare in gara a suo modo, riprendendo una concentrazione massima che lo ha spinto verso l'impresa. Epocale perché per la prima volta si prende il terzo titolo europeo consecutivo, come mai nessuno prima di lui.

Non solo: con l'oro in tasca, regala spettacolo al pubblico decidendo prima di saltare 2.34 e riuscendoci al primo tentativo. Poi, con l'impresa nell'impresa provando i 2.37. Misura che è record dei campionati e che Tamberi riesce a conquistare in massima elevazione e leggerezza, regalando l'ultima perla per una serata indimenticabile all'Olimpico di Roma da parte del capitano di una delegazione italiana mai così vincente e premiata agli Europei.