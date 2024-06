Sissi 3, la serie tv con Dominique Devenport: trama, cast e puntate della terza stagione su Canale 5

video suggerito

Da martedì 11 giugno 2024 torna in tv, in prima serata su Canale5, la principessa Sissi con la terza stagione. Con sei episodi in due puntate i telespettatori potranno scoprire l'evolversi della storia con Dominique Devenport protagonista.

A cura di Gaia Martino

Da martedì 11 giugno 2024 torna in onda Sissi, imperatrice d’Austria, con la terza stagione. Nuove puntate, per la precisione due, intratterranno nuovamente i telespettatori di Canale5 con la vita affascinante e complessa di Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach interpretata da Dominique Devenport. Al suo fianco Jannik Schumann, nei panni dell'Imperatore Francesco Giuseppe I.

Le anticipazioni della prima puntata di Sissi 3 di martedì 11 giugno

Nel primo episodio, Napoleone III verrà rovesciato e l'impero francese finirà per sempre. Franz temerà, quindi, per le sorti dell'Austria. Suo figlio Rudolf, erede al trono, sarà prossimo a compiere 9 anni mentre Vienna si preparerà per l’Esposizione Universale che si terrà nel 1873. Nel cantiere scoppierà una rivolta e i timori di Franz si faranno più acuti. Comunicherà allora a Sissi che il viaggio a Corfù sarà cancellato perché Rudolf dovrà entrare all'Accademia Militare. Nel secondo episodio, la decisione di Franz farà storcere il naso a Sissi che deciderà di fuggire insieme al figlio lasciando una lettera al marito. Nel frattempo il padre di Gustav e Albert cadrà e resterà ferito, mentre Sissi si affiderà ad Alma offertasi di accompagnarli su un'isola francese. Nel terzo e ultimo episodio della puntata la Russia scioglierà l'alleanza con la Francia e Franz chiederà aiuto alla madre.

La trama delle puntate di Sissi 3

La fiction narra, seppur in versione romanzata, la storia di Elisabetta, la vera principessa Sissi. Nel terzo atto in partenza da martedì 11 giugno su Canale5, in Francia verrà proclamata la Repubblica e Napoleone III sarà costretto alla fuga. Sissi scapperà con il figlio Rudolf per non permettere a Franz di arruolarlo nell'esercito e il movimento operaio, dopo un grave incidente, passerà all'azione attaccando i trasporti militari per impadronirsi delle armi. Bismarck minaccerà di allearsi con la Russia per formare un'alleanza contro l'Austria-Ungheria e Franz, per mediare, chiederà aiuto all'arciduchessa Sophie. Sissi sarà trovata dal marito ma Rudolf sarà nuovamente rapito.

Il cast con Dominique Devenport: attori e personaggi

Nella terza stagione della fiction ci sarà ancora Dominique Devenport nel ruolo della protagonista, Sissi, affiancata da Jannik Schümann. Nel cast anche David Korbmann nel ruolo del conte Grünne, Désirée Nosbusch nel ruolo dell'arciduchessa Sophie, Tanja Schleiff che sarà la contessa Esterházy, Giovanni Funiati nel ruolo del conte Andrassy, poi ancora Murathan Muslu che interpreta Ödön Körtek, Boris Aljinovic nei panni di Napoleone III, Amanda Da Gloria nei panni della contessa Emanuelle Andrassy, Bernold Holscher che veste i panni di Otto von Bismarck.

Quante puntate sono e dove vederle in streaming e in replica

Gli episodi della terza stagione di Sissi sono sei, ciascuna dalla durata di 50 minuti circa. Canale5 trasmetterà tre episodi per volta, quindi le serate dedicate alla fiction saranno due, ovvero martedì 11 e giovedì 13 giugno 2024. Sarà possibile vedere le puntate anche in streaming, su Mediaset Infinity. Non circola alcuna indiscrezione al momento riguardo eventuali repliche in prima serata su Canale5.

Dove è stata girata la serie sulla principessa Sissi

Le riprese di Sissi 3 si sono tenute nell'estate 2023 in diverse location, alcune delle quali già note al pubblico della fiction. La Filarmonica Nazionale Lituana e l’Università di Vilnius hanno ospitato il set della residenza degli Asburgo, tra le altre location anche la residenza di Würzburg.