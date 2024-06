video suggerito

Sissi 4 si farà: anticipazioni e quando andrà in onda la nuova stagione con Dominique Devenport La quarta stagione di Sissi, la serie in onda su Canale 5 e interpretata da Dominque Devenport, è stata confermata. Le riprese dei prossimi episodi sono iniziate e le puntate dovrebbero andare in onda in Germania, entro la fine dell’anno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

La quarta stagione della serie tv Sissi è stata confermata, dopo il successo riscontrato in Germania, delle precedenti stagioni. La serie è stata accolta con grande entusiasmo anche in Italia, tanto che da quando è apparsa su Canale 5 è stata uno dei prodotti più visti del palinsesto Mediaset. Le riprese sono già iniziate e i nuovi episodi riprenderanno la storia dell'imperatrice tra le più famose al mondo, Sissi, le cui vicende sono state raccontate fino a quando Bismarck minaccerà di allearsi con la Russia per formare un'alleanza contro l'Austria-Ungheria e nuove controversie emergeranno nella vita della principessa.

Sissi 4 si farà: le riprese sono già in corso

La quarta stagione di Sissi, la serie dell'emittente tedesca RTL+, è ormai stata confermata. Oltre alle indiscrezioni emerse nelle ultime settimane, l'ufficialità è stata data dall'attrice che dà il volto all'amata e controversa imperatrice, ovvero Dominique Devenport. Sul suo profilo Instagram, infatti, dopo aver pubblicato uno scatto in penombra indossando uno dei magnifici abiti di scena, acconto al quale scrive: "Sono felice di annunciare che abbiamo iniziato le riprese della 4a stagione di Sissi! Non vediamo l'ora di tante emozionanti giornate con la nostra fantastica squadra". La serie dovrebbe arrivare in Germania entro la fine del 2024 e in Italia, di conseguenza, dovrebbe arrivare entro il prossimo anno.

Le anticipazioni sulla quarta stagione di Sissi

La quarta stagione si comporrà ancora una volta di sei episodi . Le riprese sono iniziate alla fine di maggio, come affermato dalla RTL+. A firmare le sceneggiature ci sono Elena Hell e Robert Krause e figurano, infatti, come autori principali. La serie è diretta da Sven Bohse, mentre Michael Schreitel è il direttore della fotografia. La quarta stagione presenterà a Sissi nuove sfide dopo la morte di suo padre. La aspetta un duello nella corsa di cavalli contro il miglior fantino Beyern affinché il castello di Possenhofen resti una proprietà di famiglia. Sarà proprio nei nuovi episodi che Sissi scoprirà anche dei segreti che la fanno dubitare delle sue origini e della sua casa.