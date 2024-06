video suggerito

Boris 5, il produttore Lorenzo Mieli rivela: "Ci stiamo lavorando, vogliamo farla" Il produttore Lorenzo Mieli ha acceso le speranze su una quinta stagione di Boris. "Io ho già espresso le mie emozioni e sono contentissimo di far parte di questa bella squadra. Speriamo di continuare" ha commentato Francesco Pannofino (alias il regista René Ferretti nella serie cult).

"Noi vogliamo fare Boris 5". L'ammissione di Lorenzo Mieli, ospite della maratona di Boris al Parco della Cervelletta a Roma organizzata dal Piccolo Cinema America, ha mandato in estasi i fan, specialmente i più nostalgici delle avventure di René Ferretti e della sua ciurma. Nel 2o22 il ritorno su Dinsey+ della serie cult aveva registrato un discreto successo e se è vero che "un'altra televisione è possibile" forse lo è anche una quinta stagione, parola del produttore.

Lorenzo Mieli parla della quinta stagione di Boris: "Ci stiamo lavorando"

"Ci stiamo lavorando, ma la decisione finale verrà presa quando saranno scritte le sceneggiature e se saremo tutti convinti che siano buone – ha chiarito Lorenzo Mieli – Quindi siamo nelle mani di Vendruscolo e Ciarrapico (sceneggiatori della serie fin dall'inizio, ndr)". Anche Francesco Pannofino (interprete del regista René Ferretti nella serie) ha detto la sua: "Io ho già espresso le mie emozioni e sono contentissimo di far parte di questa bella squadra e speriamo di continuare". Ha poi aggiunto quanto tutto il cast speri e tenga al progetto: "Non c’è nessuno che dice "Io mi sono rotto". Forse Biascica si è rotto il caz*o. Noi siamo tutti tifosi di Boris e siamo molto felici quando lo facciamo". Già ad agosto dell'anno scorso l'attore aveva parlato di questa possibilità in un'intervista al Quotidiano Nazionale: "Boris 4 è andata in onda sulle piattaforme, stiamo pensando alla quinta serie. Non è stato facile, perché dopo la morte di Mattia Torre, uno dei tre autori, persona così ricca di intelligenza, di cuore, di umorismo, a tutti noi sembrava impossibile ricominciare".

La quarta stagione di Boris

Nonostante "L'inferno sia pieno di quarte stagioni", Boris 4 è arrivato il 26 ottobre 2022 su Disney Plus. A oltre dieci anni dall'ultimo capitolo, la serie era tornata con una nuova stagione per la troupe de Gli Occhi del Cuore. Negli otto episodi di Boris 4 la crew originale del cast della serie si era ricomposta, raccontando le novità dell'era dell'intrattenimento, segnata dalle piattaforme streaming.