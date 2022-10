A che ora esce Boris 4 in streaming su Disney Plus: cast, trama ed episodi della nuova stagione Uscirà il 26 di ottobre la quarta stagione di Boris. Otto episodi diretti da Luca Vendruscolo e Giacomo Ciarrapico, disponibili sulla piattaforma a partire dalle ore 9.

A cura di Andrea Parrella

Sarà disponibile dal 26 ottobre 2022 su Disney Plus la quarta stagione di Boris. La serie torna con un nuovo capitolo a oltre dieci anni di distanza dall'ultima stagione e il film tratto dalle vicende della troupe de Gli Occhi del Cuore. Boris 4, che sarà composta di sei episodi, vedrà ricomporsi la ciurma originale del cast della serie, con il racconto di una nuova era dell'intrattenimento, quella segnata dalle piattaforme streaming.

Quando esce Boris 4 in streaming su Disney Plus

La quarta stagione di Boris arriverà su Disney Plus dal 26 giugno. Gli otto episodi, scritti e diretti da Luca Vendruscolo e Giacomo Ciarrapico, saranno disponibili sulla piattaforma a partire dalle ore 9.00. Da quel momento gli appassionati della serie abbonati alla piattaforma potranno vedere tutte le puntate d'un fiato.

Il cast completo: tutti gli attori e i personaggi

Nel cast della quarta stagione di Boris ci sono tutti i membri storici del cast (fatta eccezione per la compianta Roberta Fiorentina/Itala, scomparsa nel 2019), oltre ad alcune new entry: Luca Amorosino, Giulia Anchisi, Valerio Aprea, Massimiliano Bruno, Ninni Bruschetta, Raffaele Buranelli, Aurora Calabresi, Paolo Calabresi, Astrid Casali, Antonio Catania, Eugenia Costantini, Carolina Crescentini, Cecilia Dazzi, Massimo De Lorenzo, Giordano De Plano, Alberto Di Stasio, Caterina Guzzanti, Corrado Guzzanti, Andrea Lintozzi, Emma Lo Bianco, Jerri Mastrodomenico, Francesco Pannofino, Lucio Patanè, Cristina Pellegrino, Maurizio Pepe, Edoardo Pesce, Giuseppe Piromalli, Alessio Praticò, Karin Proia, Andrea Purgatori, Carlo De Ruggieri, Andrea Sartoretti, Pietro Sermonti, Alessandro Tiberi, Giorgio Tirabassi e Nina Torresi.

La trama della quarta stagione di Boris

Sono passati più di dieci anni e tutto è cambiato. La morente tv generalista – con i suoi medici buoni e le paternali contro la droga – è ancora più morente e perfino René e i suoi amici ora lavorano per una Piattaforma globale. La serie che René deve girare stavolta è Vita di Gesù, da un’idea di Stanis La Rochelle. L'attore in questo caso non solo vestirà i panni del protagonista, che ha 33 anni mentre lui ne ha 50, ma anche quelli di produttore, con la sua SNIP (So Not Italian Production). Stanis l’ha fondata con Corinna, co-protagonista de Gli occhi del cuore che da qualche anno è diventata anche sua moglie. La scrittura di Vita di Gesù è stata affidata ai soliti tre sceneggiatori cialtroni delle precedenti stagioni. Lopez, nel frattempo andato in pensione dalla rete, è coproduttore della serie con la sua QQQ (Qualità, Qualità, Qualità). La Piattaforma europea più importante sta seriamente prendendo in considerazione il progetto di Vita di Gesù, ma prima del via libera definitivo serve l’approvazione delle sceneggiature (il “lock”) da parte dell’Algoritmo.

Quante puntate sono e come vederle in streaming

Otto le puntate della quarta stagione di Boris, che vanno a completare le 42 totali della serie creata da Vendruscolo, Ciarrapico e Mattia Torre, l'autore e scrittore scomparso nel 2018. Saranno disponibili sulla piattaforma Disney Plus.