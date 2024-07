video suggerito

Ascolti tv martedì 2 luglio: chi ha vinto tra la partita Austria – Turchia, La scelta e La principessa Sissi Vince la gara degli ascolti la partita degli Europei 2024 Austria – Turchia trasmessa da Rai1 che registra il 27.5% di share. Il film La scelta – The choice proposto da Canale5 si ferma al 9.9% di share. Il film La principessa Sissi trasmesso da Rai3 segna il 5.7% di share. Tutti i dati Auditel di ieri martedì 2 luglio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La prima serata di ieri, martedì 2 luglio, ha offerto agli spettatori eventi sportivi, docureality, film e programmi di approfondimento. Rai1 ha trasmesso la partita Austria – Turchia valida per gli Europei 2024. Canale5 ha proposto il film La scelta – The choice. Su Rete4, spazio all'approfondimento di Bianca Berlinguer con È sempre cartabianca. Rai3 ha proposto il film La principessa Sissi. Vediamo chi è riuscito ad aggiudicarsi la gara degli ascolti e i dati Auditel di martedì 2 luglio.

La sfida degli ascolti tv tra Austria – Turchia, La scelta e La principessa Sissi

Nel corso della prima serata di lunedì 1 luglio, Rai1 ha lasciato spazio alla partita degli Europei 2024 Austria – Turchia. Ad avere la meglio, la Nazionale guidata da Vincenzo Montella. La Turchia ha vinto per 2-1 ed è volata ai quarti. Il match è stato seguito da 4.863.000 spettatori pari al 27.5% di share, attestandosi come programma più visto della serata. Canale 5 ha trasmesso La scelta – The choice. Il film con Benjamin Walker, Teresa Palmer, Maggie Grace, Alexandra Daddario e Tom Welling si è fermato a 1.625.000 spettatori pari al 9.9% di share. Rai3 ha proposto La principessa Sissi. Il film con Romy Schneider, Karlheinz Böhm, Magda Schneider, Uta Franz e Gustav Knuth è stato seguito da 990.000 spettatori con il 5.7% di share

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Vediamo ora le proposte delle altre reti generaliste. Su Rai2, spazio al docureality Boss in incognito con Max Giusti che ha registrato 933.000 spettatori pari al 6.3% di share. Su Rete4, spazio all'ultima puntata del programma di Bianca Berlinguer, È sempre cartabianca. Tra gli ospiti il direttore di Fanpage Francesco Cancellato, l'avvocato Annamaria Bernardini de Pace, il professore di Sociologia generale Alessandro Orsini e vari esponenti politici. La trasmissione è stata seguita da 831.000 spettatori con il 6.6% di share. Italia1 ha proposto Le Iene presentano Inside, che ha interessato 853.000 spettatori pari al 7.4% di share.