video suggerito

Ascolti tv giovedì 13 giugno: chi ha vinto tra Gigi Uno Come Te e Sissi 3 Gli ascolti tv di giovedì 13 giugno 2024: chi ha vinto tra Rai1 con Gigi D’Alessio Uno Come Te e Sissi 3 su Canale 5. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il palinsesto televisivo ieri sera, giovedì 13 giugno 2024, ha offerto ai telespettatori programmi di intrattenimento, approfondimento e informazione. Rai 1 ha trasmesso il concerto di Gigi D'Alessio in Piazza del Plebiscito, Gigi Uno come te – L'emozione continua, mentre Canale5 ha visto la nuova e ultima puntata della terza stagione di Sissi, la fiction con Dominique Devenport. Ecco chi ha vinto nella sfida dei dati auditel della serata.

La sfida tra Rai1 con Gigi D'Alessio Uno Come Te e Sissi 3

Il concerto di Gigi D'Alessio in Piazza del Plebiscito con tantissimi ospiti tra cui Elodie, Annalisa, Umberto Tozzi, Geolier, Fiorella Mannoia, trasmesso su Rai 1, ieri sera, giovedì 13 giugno 2024, ha intrattenuto X telespettatori pari ad uno share del %. La seconda e ultima puntata di Sissi 3, la miniserie dedicata all'imperatrice d'Austria, andata in onda su Canale5 ieri, in prima serata, ha registrato X spettatori pari ad uno share del %. Vince in termini di dati auditel X.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Rai 2 ha trasmesso Adesso vinco io, il documentario su Marcello Lippi, storico allenatore della Juventus e ct della Nazionale italiana vincitrice della coppa del mondo nel 2006: il doc è stato seguito da X spettatori pari ad uno share del %. Che ci faccio qui – Il capolavoro su Rai 3 ha totalizzato X spettatori pari ad uno share del %, lo show 101 Pucci su Italia 1 ha intrattenuto X spettatori pari ad uno share del %. Dritto e rovescio su Rete4 ha segnato X spettatori pari ad uno share del %. No Time to Die su Tv8 ha intrattenuto X spettatori pari ad uno share del %, Prima o poi mi sposo sul NOVE ha segnato X spettatori pari ad uno share del %. Piazzapulita su La7 ha segnato X spettatori pari ad uno share del %.