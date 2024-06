video suggerito

La scaletta del concerto di Gigi D’Alessio in diretta su Rai 1: ospiti e canzoni di “Uno come te” Giovedì 13 giugno, in prima serata su Rai1, va in onda Gigi-Uno come te-L’emozione continua. Si tratta di uno speciale che mostra il meglio dei concerti di Gigi D’Alessio in Piazza del Plebiscito a Napoli. Ecco gli ospiti e i brani in scaletta che accompagneranno il pubblico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gigi D'Alessio (ph Angelo Orefice)

Stasera, giovedì 13 giugno, in prima serata su Rai1 va in onda Gigi-Uno come te-L'emozione continua. Si tratta di uno speciale televisivo che mostra il meglio dei concerti di Gigi D'Alessio in Piazza del Plebiscito a Napoli nelle scorse settimane. Tantissimi gli ospiti che divideranno il palco con il noto cantautore napoletano, come Alessandra Amoroso, Geolier, Gué, Annalisa e Arisa. E altrettanti i brani cantati in scaletta, che ripercorreranno gli oltre 30 anni di carriera del noto artista, fino al nuovo album Fra.

Gli ospiti del concerto di Gigi D’Alessio – Uno come te, l’emozione continua

Sono tanti gli ospiti che saranno presenti durante lo speciale televisivo dedicato a Gigi D'Alessio, in prima serata su Rai1. Artisti del panorama italiano che lo hanno accompagnato durante i concerti in Piazza del Plebiscito a Napoli, che hanno registrato il tutto esaurito. Tra questi ci saranno Alessandra Amoroso, Annalisa, Arisa, Boomdabash, Francesco Cicchella, Elodie, Ernia, Fiorella Mannoia. E poi anche cantanti napoletani vicini a D'Alessio già in altre occasioni, come Geolier, il figlio LDA e Clementino.

Le canzoni del concerto in diretta su Rai 1

La scaletta di Gigi-Uno come te, in prima serata su Rai1 il 13 giugno, acchiude oltre 30 anni di successi dell'artista e spazia dai primi brani del cantautore a quelli del nuovo album uscito nel 2024. Ci saranno canzoni come Non Mollare mai, che ha aperto lo show, Il cammino dell’età, Quanti amori, Como suena el corazon. E ancora Non dirgli mai, cantata direttamente dal pubblico presente in Piazza del Plebiscito, Una magica storia d’amore, Un nuovo bacio, Annarè, Fotomodelle un po’ povere. Non mancheranno le canzoni del nuovo album, dal titolo Fra, che saranno cantate dal vivo con artisti ospiti come Elodie, Geolier (Senza Tuccà) e Alessandra Amoroso.