Gigi D'Alessio, tra Fra e il futuro della musica: "Giovani in depressione per mille stream in meno" Gigi D'Alessio, dopo poche ore dall'uscita del suo nuovo album Fra, ha raccontato in una conferenza stampa il prossimo futuro, con un tour europeo sullo sfondo e la possibilità di partecipare al prossimo Festival di Sanremo 2024.

A cura di Vincenzo Nasto

Gigi D'Alessio, foto di Comunicato Stampa

A tre anni dal successo di Buongiorno, Gigi D'Alessio ha pubblicato la scorsa notte il suo nuovo disco: si tratta di Fra, a cui hanno partecipato autori come Geolier, Guè, Elodie, Ernia, Alessandra Amoroso e anche suo figlio LDA. Nella conferenza di presentazione del nuovo progetto, Gigi D'Alessio ha sottolineato che questo progetto lo coinvolgerà in un tour europeo: "Faremo una ventina di date a fine febbraio e i primi di marzo". Non si esclude una partecipazione al prossimo Festival di Sanremo, dopo l'annuncio nelle scorse ore della conduzione di Carlo Conti. Anche se D'Alessio ha tenuto a precisare: "Io dico che a Sanremo ci devi andare non solo se hai il brano, ma anche se hai un progetto. Non è questo il mio progetto, ma faccio un grande in bocca al lupo a Carlo Conti che sicuramente farà bene". Durante la conferenza, D'Alessio ha anche sottolineato che Fra rappresenta solo la prima parte di un nuovo progetto discografico.

L'autore campano ha espresso anche la paura, artistica, di non venire compreso, proprio prendendo come esempio ciò che è accaduto negli scorsi anni ad Alessandra Amoroso, vittima di bullismo e cyberbullismo, denunciato anche al Festival di Sanremo: "Artisticamente forse oggi la paura è quella di venire frainteso, come è successo alla povera Alessandra Amoroso che per una foto negata è stata messa in croce. Noi artisti siamo continuamente ripresi e siamo a rischio di questo, quindi ho paura di non essere capito come persona". Con la cantante salentina, Gigi D'Alessio collabora in una nuova versione di Un cuore malato, uno dei singoli più conosciuti del cantante, pubblicato nel 2006 e appartenente all'album Made in Italy. Nella versione originale del brano, D'Alessio cantava con Lara Fabian, cantautrice belga di origini italiane. Nel frattempo, tiene ancora banco la curiosità sui social per la voce femminile contenuta in Nu dispietto, il primo singolo estratto dall'album: il nome più gettonato sembra essere quello di Elodie.

Tra i brani più interessanti ci sono sicuramente Senza Tuccà con Geolier, pubblicato insieme al video ufficiale della canzone, ma anche Io vorrei 2024 con Elodie ed Ernia e la nuova versione di Non mollare mai. Il cantautore napoletano viene accompagnato da due figure importanti della scena hip hop nazionale: Clementino e Guè. Durante la conferenza, D'Alessio ha raccontato anche lo stretto legame tra il progetto e la lingua napoletana, risultato anche di un'accoglienza maggiore del pubblico nei confronti del dialetto: "Oggi il napoletano è una lingua che si canta in tutta Italia, a dispetto di quando feci il mio primo Sanremo 24 anni fa, in cui avevo una strofa in napoletano che mi hanno detto di togliere. Vedere che oggi tutta Italia canta in lingua napoletana non è solo motivo di orgoglio, ne sono felice". L'autore sottolinea anche uno dei lati positivi dell'utilizzo del dialetto, che secondo lui, riesce a sintetizzare più concetti in una sola espressione: "La lingua napoletana ha il dono della sintesi e in una frase puoi racchiudere un mondo".

La grande attesa era sicuramente per Primo appuntamento 2024, che segna la seconda collaborazione padre-figlio tra Gigi D'Alessio e LDA, dopo l'episodio contenuto in Buongiorno: Di notte. Durante la conferenza stampa, Gigi D'Alessio ha sottolineato la sua preccupazione anche per il futuro dei giovani artisti perché "hanno più paura di noi perché ricevono tutto velocemente, noi ogni piccolo mattone ce lo siamo costruito passo dopo passo assaporando il sapore della delusione e del sacrificio". Proprio sul rapporto con la musica di suo figlio LDA, Gigi D'Alessio sottolinea come i numeri stiano influenzando negativamente la crescita dei più giovani: "Io ho l'esempio in casa di mio figlio a cui ho detto di fare la sua strada, di avere le sue delusioni e sconfitte perché solo cos si può avere la voglia di reagire. Non è bello quello che stiamo costruendo con tanti giovani in depressione per mille stream in meno, non può diventare una gara continua".

Le date del tour di Gigi D'Alessio

GIGI-UNO COME TE – PIAZZA DEL PLEBISCITO

7 giugno sold out

8 giugno sold out

9 giugno sold out

11 giugno sold out

12 giugno sold out

14 giugno sold out

15 giugno sold out

16 giugno sold out

TOUR ESTIVO:

5 e 6 luglio PALERMO – VELODROMO PAOLO BORSELLINO

12 luglio ASTI- PIAZZA ALFIERI

16 luglio POTENZA- STADIO VIVIANI

17 luglio BARLETTA- FOSSATO DEL CASTELLO

19 luglio BARLETTA – FOSSATO DEL CASTELLO

20 luglio SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR) – FORUM EVENTI

21 luglio LANCIANO (CH) – PARCO VILLA DELLE ROSE

27 luglio LACCO AMENO, ISCHIA (NA)- ARENA SAN MONTANO

28 luglio CAMPOBASSO- AREA EVENTI SELVAPIANA

2 agosto CERIALE (SV)- PIAZZA DELLA VITTORIA

7 agosto CORIGLIANO ROSSANO (CS) – ANFITEATRO DE ROSIS

8 agosto DIAMANTE (CS) – TEATRO DEI RUDERI

9 agosto ROCCELLA JONICA (RC) – TEATRO AL CASTELLO

11 e 12 agosto CATANIA – VILLA BELLINI

17 agosto GAETA (LT)- ARENA VIRGILIO

20 agosto PESCHICI (FG)- ARENILE DEL PORTO

22 agosto FORTE DEI MARMI (LU) – VILLA BERTELLI

24 agosto CATTOLICA (RN) – ARENA DELLA REGINA

6, 7, 8, 14 e 15 settembre CASERTA – Reggia di Caserta, Piazza Carlo di Borbone

GIGI PALASPORT:

13 novembre ROMA – Palazzo dello Sport

2 dicembre FIRENZE – Nelson Mandela Forum

6 dicembre PADOVA – Kioene Arena

7 dicembre TORINO – Inalpi Arena

11 dicembre MILANO – Forum

13 dicembre BOLOGNA – Unipol Arena