La scaletta del concerto di Gigi D’Alessio in Piazza del Plebiscito a Napoli, l’ordine delle canzoni Gigi D’Alessio comincia stasera, 7 giugno, gli 8 concerti concerti di Piazza del Plebiscito: ecco alcune delle canzoni presenti nella scaletta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Francesco Raiola

Gigi D'Alessio (ph Angelo Orefice)

Stasera 7 giugno Gigi D'Alessio terrà il primo dei sette concerti a Piazza del Plebiscito per lo spettacolo "Gigi – Uno come te – L’emozione continua" che lo vedrà esibirsi anche l’8, 9, 11, 12, 14, 15 e 16 giugno nella città partenopea, portando a 19 i concerti nella piazza principale della città e facendone un recordman. D'Alessio porterà, quindi, oltre 100 mila persone, sparse in queste otto serate, di cui le prime due confluiranno anche in un programma televisivo che andrà in onda su Rai 1 il prossimo 13 giugno, confermandosi come uno degli artisti più amati in città e non solo visto che, nell'intervista data a Fanpage, il cantautore ha spiegato che molte persone verranno anche da fuori dai confini regionali e anche dall'estero: "il 36% delle persone arrivano da fuori la Campania e il 12% dall'estero" ha spiegato. Gigi D'Alessio ha pubblicato la settimana scorsa il suo nuovo album Fra che contiene sia inediti come Nu dispietto e Senza tuccà con Geolier che rivisitazioni di vecchi successi riletti con ospiti come Guè, Clementino, Elodie e Alessandra Amoroso.

La scaletta con le canzoni del concerto di Gigi D'Alessio in Piazza del Plebiscito

Gigi D'Alessio si prepara a a otto concerti in cui canterà circa 40 canzoni a serata, con alcune serate che vedranno anche salire molti ospiti: il 7 giugno ci saranno Annalisa, Francesco Cicchella, Clementino, Elodie, Ernia, Geolier, Guè, LDA, The Kolors, Umberto Tozzi, mentre l'8 saliranno sul palco Alessandra Amoroso, Arisa, Boomdabash, Francesco Cicchella, Clementino, Antonella Clerici e Fiorella Mannoia. Per quanto riguarda la scaletta, non c'è ancora una certezza definitiva sulle canzoni che farà.+: di certo c'è che sarà suonato tutto l'ultimo album, come D'Alessio ha rivelato a Fanpage: "Quest'ultimo disco si canterà tutto, ovviamente nelle serate dove ci sono gli ospiti il brano lo farò in duetto, poi ci sono serate in cui gli ospiti non potranno venire. La scaletta diventa sempre più difficile, quest'anno saranno più di 40 canzoni". Qui alcune delle canzoni che si potranno ascoltare stasera, ma non in ordine di esibizione:

Non mollare mai 2024

Senza tuccà

Io vorrei 2024

Fra

Primo appuntamento 2024

Nu dispietto

Chi

Un cuore malato 2024

Si te sapesse dicere

Cu tte

Non mollare mai

Il cammino dell’età

Mon amour

Quanti amori

Como suena el corazon

Non dirgli mai

Una magica storia d’amore

Un nuovo bacio

Annarè

Fotomodelle un po’ povere

La scaletta ripercorrerà, quindi, i 30 anni di carriera del cantautore, e visto che D'Alessio vuole un karaoke, non potranno mancare alcune delle sue hit come "Non mollare mai", "Il cammino dell’età", "Mon amour", "Quanti amori", "Como suena el corazon", "Non dirgli mai", "Una magica storia d’amore", "Un nuovo bacio", "Annarè" e "Fotomodelle un po’ povere". D'Alessio si esibirà per la prima volta con Geolier per Senza Tuccà e svelerà anche la voce misteriosa che lo accompagna in Nu dispietto. A proposito degli ospiti e dell'amore per la piazza, D'Alessio ha detto a fanpage: "Vengono tutti con lo spirito di fare festa, nessuno viene a fare promozione, quella è la cosa bella, perché in piazza diventa un karaoke gigantesco, cantano le hit, cantiamo insieme le mie canzoni e insieme le loro canzoni, quindi la gente esce contenta".