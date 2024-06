video suggerito

Alfredino – Una storia italiana: trama, cast e puntate della miniserie sull’incidente di Vermicino Questa sera e domani, mercoledì 12 giugno, andrà in onda la miniserie Alfredino-Una storia italiana, sulla tragedia di Alfredino Rampi, che a sei anni ha perso la vita precipitando in pozzo artesiano. L’evento sconvolse l’Italia intera e fu uno dei primi ad essere ripreso in diretta televisiva. Protagonisti Anna Foglietta, Vinicio Marchioni, Francesco Acquaroli e tanti altri talentuosi attori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Questa sera e domani andrà in onda su Rai1 la miniserie che racconta la tragedia di Alfredino Rampi, prodotta da Sky Original e andata per la prima volta in onda sulla piattaforma nel 2021. La serie si compone di quattro episodi, divisi in due puntate, ed è interpretata da Anna Foglietta, Francesco Acquaroli, Vinicio Marchioni e diversi altri che hanno raccontato uno degli eventi più bui della storia italiana, che scosse particolarmente l'opinione pubblica.

Le anticipazioni della prima puntata della miniserie su Alfredino Rampi

Franca e Ferdinando Rampi sono una coppia che vive, più o meno serenamente nella provincia di Roma, a Vermicino, insieme ai loro due figli: Alfredo di 6 anni e Riccardo di 2. Da qualche tempo i due coniugi scoprono che il loro figlio maggiore soffre di una patologia cardiaca che andrebbe curata con un delicato intervento chirurgico e decisi ad offrire a loro figlio la vita migliore possibile, decidono di andare in America dopo l'estate, dove erano già stati per degli accertamenti sul piccolo. Una sera, Ferdinando rientra a casa e si rende conto che Alfredino non è rientrato da casa dei nonni, a pochi passi lontano dalla loro abitazione. Dopo ore di ricerche, la madre Franca, decide di chiamare la polizia. I vigili del fuoco scoprono che il piccolo è caduto in un pozzo artesiano, chiuso malamente, e da quel momento iniziano le operazioni per cercare di tirarlo fuori.

Inizia così un calvario lungo più di quarantotto ore, in cui vari sono i tentativi da parte di tecnici, forze dell'ordine di recuperare il povero Alfredino che, intanto, cerca di rispondere ai richiami di chi sta provando a salvarlo. Intanto Francesco Viviano, un inviato del Tg2, saputo di quello che stava accadendo e confidando di poter dare una buona notizia al pubblico, decide di recarsi sul posto con un cameraman che inizia a riprendere quanto sta accadendo. Poco dopo a questa diretta si uniranno anche il Tg1 e il Tg3.

Il cast della miniserie Alfredino – Una storia italiana

Il cast di Alfredino – Una storia Italiana, si compone di diversi nomi noti nel mondo del cinema e della tv. Anna Foglietta interpreta Franca Rampi, madre di Alfredino, al suo fianco Francesco Acquaroli nei panni del comandante dei Vigili del fuoco Elveno Pastorelli, Vinicio Marchioni in quelli di Nando Broglio, il vigile del fuoco che provò a tenere compagnia e a motivare Alfredo durante quelle terribili ore, Luca Angeletti che è Ferdinando Rampi, padre di Alfredino. A loro si aggiungono Beniamino Marcone che interpreta Marco Faggioli, uno dei pompieri accorsi sul luogo della tragedia, Giacomo Ferrara è Maurizio Monteleone, il secondo degli speleologi che tentarono di recuperare il piccolo, Valentina Romani che darà voce alla geologa Laura Bortolani; Daniele La Leggia nei panni di Tullio Bernabei, caposquadra del gruppo di speleologi e primo a calarsi nel pozzo, Riccardo De Filippis interpreta Angelo Licheri, “l’Angelo di Vermicino”, ultimo uomo a calarsi nel pozzo per provare a salvare Alfredo. Infine Massimo Dapporto nei panni dell’allora Presidente della Repubblica Sandro Pertini, arrivato sul posto in quelle ore di angosciosa attesa. Nel cast anche Claudio Corinaldesi nei panni del Brigadiere Giovanni Cortese.

La trama che racconta la tragedia di Vermicino

Alfredino-Una storia italiana è il racconto, diviso in più episodi, di una delle tragedie che più hanno sconvolto l'Italia in cui ha perso la vita il piccolo Alfredino Rampi. Il bambino, che aveva solamente 6 anni, ha resistito ad una lunga agonia in fondo ad un pozzo nel quale era caduto, finché non ha più avuto la forza di combattere. È stato il primo caso di esposizione mediatica, con una diretta del telegiornale lunga ore per raccontare i tentativi di salvare Alfredino, dall'arrivo dei soccorsi, agli speleologi, fino all'arrivo di Angelo Licheri, l'ultimo che ha provato a compiere il miracolo in cui tutta Italia sperava. Dalla tragedia vissuta dalla famiglia Rampi, negli anni successivi è nata la spinta per la nascita della Protezione civile, necessaria per affrontare situazioni d'emergenza.

Quante puntate sono e dove vederle in streaming e in replica

Le puntate delle miniserie sono due, costituite da due episodi ciascuna. Sarà possibile vederle in prima serata martedì 11 e mercoledì 12 giugno su Rai 1, ma anche in streaming e in replica su RaiPlay, la piattaforma streaming del servizio pubblico.

Dove è stata girata la miniserie sull’incidente di Vermicino

La miniserie è stata girata nei pressi di Roma, durante la pandemia e il regista, Marco Pontecorvo ha raccontato: "Devo ammettere che la lavorazione è stata particolarmente difficile: abbiamo girato durante la pandemia in un periodo molto freddo e segnato dal maltempo. Sul set abbiamo girato con pozzi reali di 4/5 metri scavati in location, il resto è stato ricostruito in studio".