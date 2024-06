Dove è stata girata la miniserie su Alfredino Rampi e dove di trova il vero pozzo di Vermicino

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Il cast di "Alfredino-Una storia italiana"

Martedì 11 e mercoledì 12 maggio va in onda su Rai 1 la serie Alfredino-Una storia italiana. La serie racconta l'incidente di Vermicino in cui perse la vita un bambino di 6 anni, Alfredo Rampi, caduto il 10 giugno del 1981 in un pozzo artesiano che si trovava in una frazione di Frascati, lungo la via di Vermicino. Le riprese della serie si sono svolte nella zona intorno a Roma e tanti luoghi sono stati ricostruiti in studio. In Italia c'è stato un prima e un dopo il caso di Alfredo Rampi, detto "Alfredino". La vicenda del piccolo caduto venne seguita in diretta televisiva nazionale sulla Rai per 18 ore consecutive, trasformando la vicenda in uno dei casi mediatici più drammatici e noti del Paese. L'incidente del piccolo Alfredino portò alla nascita, negli anni successivi, del Dipartimento della protezione civile, al fine di organizzare e coordinare soccorsi in casi di gravi emergenze come quella che si verificò nel giugno 1981.

Anna Foglietti nei panni della madre di Alfredo Rampi

Dove si trova il vero pozzo dove cadde Alfredino Rampi

La famiglia di Alfredo Rampi abitava a Roma. Il piccolo, i genitori e il fratello di due anni, Riccardo, erano in vacanza nella loro seconda casa, in zona Selvotta, una frazione del comune di Frascati situata nella zona dei Castelli Romani. Il pozzo artesiano dove cadde il bambino di sei anni si trova in via Sant'Ireneo, nella frazione di Selvotta, lungo la via che portava a Vermicino, una strada che collega via Casilina a via Tuscolana. Il pozzo era appena stato scavato lungo la strada che conduceva al paese: circa quarant'anni fa quelle zone erano aree di campagna, con poche costruzioni e vegetazione selvaggia.

Alfredino Rampi

I luoghi dove è ambientata la miniserie sull'incidente di Vermicino

La serie, prodotta da Sky e Lotus Productions, è andata in onda nel giugno del 2021 su Sky Cinema Uno, a quarant'anni di distanza dalla scomparsa del piccolo Alfredino Rampi. Il regista Marco Pontecorvo ha raccontato in un'intervista a Today come si sono svolte le riprese della serie, che si sono svolte durante il periodo della pandemia. La serie tv è stata girata nella zona intorno a Roma, dunque vicina a dove si sono svolti realmente i fatti, dove sono si trovavano pozzi di 4/5 metri scavati nella zona, mentre il resto delle scene sono state ricostruite in uno studio cinematografico.