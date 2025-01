Tutti i luoghi di M-Figlio del Secolo: dov’è stata girata la serie con Luca Marinelli

video suggerito

Venerdì 10 gennaio debutta su Sky "M-Figlio del Secolo", una delle serie più attese del 2025 tratta del primo libro della tetralogia di Antonio Scurati. Gli otto episodi diretti da Joe Wright raccontano l'ascesa al potere di Benito Mussolini, interpretato da Luca Marinelli. Girata tra Roma e Napoli, scopriamo tutti i luoghi della serie.

A cura di Arianna Colzi

Luca Marinelli interpreta Benito Mussolini in "M-Figlio del Secolo"

Venerdì 10 gennaio debutta su Sky le prime due puntate di M-Il Figlio del secolo la serie Sky Original diretta da Joe Wright e che vede come protagonista Luca Marinelli nei panni di Benito Mussolini. La serie in otto episodi, presentata in anteprima lo scorso settembre alla Mostra del Cinema di Venezia, è tratta dal primo dei quattro romanzi finora pubblicati da Antonio Scurati sulla figura di Mussolini: proprio il libro da cui è stata tratta la serie è valso il Premio Strega a Scurati nel 2019. Questi otto episodi partono dalla fondazione dei Fasci di combattimento, avvenuta nel 1919, per ripercorrere l'ascesa al potere del Duce. La serie, com'è intuibile, è stata girata in gran parte a Roma anche se troviamo diverse scene girate a Napoli e in Friuli Venezia Giulia.

Le location di M-Il Figlio del Secolo

M-Il Figlio del Secolo è stato girato tra Roma, Napoli e alcuni luoghi in Friuli Venezia Giulia. A Roma molti ambienti sono stati ricostruiti nei celebri studi di Cinecittà. A parco degli Acquedotti, splendida oasi verde all'interno del Parco regionale dell'Appia antica, è stata girata una delle scene che mostrano le adunate fasciste. La scena dello scontro tra fascisti e membri del Partito Socialista, inoltre, è stata ricreata nel casale di Roma vecchia, un antico casale situato all'interno del Parco. È chiamato Roma Vecchia perché, considerate le rovine trovate nella zona circostante, si ipotizzava che anticamente vi fosse un'antica città nella zona. Nel 1700, poi, l'espressione "Roma Vecchia" veniva utilizzata per riferirsi all'area tra la Via Appia e la via Tuscolana.

Il Parco degli Acquedotti

Altre location romane sono: il celebre ponte Sisto, che collega Trastevere al rione Regola, le architetture inconfondibili del quartiere Coppedè nel quartiere Trieste. Alcune scene sono state girate nella zona del Teatro Marcello oltre che nella zona del Gianicolo, in particolare a Forte Bravetta, luogo di esecuzione delle condanne a morte durante il Fascismo. Il teatro Marcello e le terme di Caracalla sono due dei luoghi simbolo della città che è possibile riconoscere. La Chiesa di Santa Maria in Portico in Campitelli, chiesa che si trova nel rione Sant'Angelo, è stata utilizzata durante le riprese per girare le scene ambientate in una chiesa milanese dove Rachele Guidi si raccoglie in preghiera. Si è girato anche nella provincia di Viterbo, nella splendida location di palazzo Farnese, simbolo dell'architettura manierista.

L' altare nella chiesa di Santa Maria in Portico a Campitelli a Roma

Le location di M. Il figlio del secolo in Friuli Venezia Giulia

La troupe di M-Il Figlio del secolo si è poi spostata, nel novembre del 2022, in Friuli Venezia Giulia dove si è girato ad Aquileia e Gorizia. Qui è stata individuata quella che nella finzione della serie tv diventa la residenza di Benito Mussolini, ovvero Palazzo Krainer e la vicina via Rastello. Ad Aquileia, invece, le scene sono state girate nella Basilica patriarcale. All'inizio del 2023, poi, le riprese si sono sposate a Trieste e in provincia di Udine, nel comune di Ruda, in particolare nell'amideria Chiozza, una vecchia azienda storica che ha dato il via all'estrazione del ciclo industriale che permetteva l'estrazione dell'amido.

L'amideria Chiozza | Foto FAI

Le riprese a Napoli di M-Il Figlio del secolo

A Napoli la serie è stata girata nel dicembre 2022. La serie è stata girata in alcuni dei luoghi simbolo della città come Palazzo Reale, che per l'occasione è stato trasformato nel Quirinale, il Teatro di San Carlo, il rione Sanità e nel salone di casa Martiniello, dove sappiamo essere stata ricostruita una camera d'albergo. Altra location partenopea che vedremo nella serie è la Reggia di Portici, in provincia di Napoli, che oggi ospita la sede della Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" ma che, storicamente, è stata una delle residenze dei Borbone a Napoli.

Palazzo Reale a Napoli