Il Mussolini di Luca Marinelli monopolizza la tv, lo spot a reti unificate: “Anche voi diventerete fascisti” Dopo le grandi polemiche per le dichiarazioni di Luca Marinelli, ecco un’operazione di comunicazione dalle proporzioni mastodontiche per la serie Sky. Un vero e proprio “discorso alla nazione a reti unificate”, senza precedenti nel panorama televisivo italiano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un minuto o poco più per monopolizzare l'intera televisione italiana. Stasera alle 20.45 è andato in onda il promo di M – Il figlio del secolo (dal 10 gennaio su Sky e NOW) contemporaneamente su tutti i principali canali nazionali. Le reti Rai, quelle Mediaset, il gruppo Discovery con NOVE, Real Time e Dmax, La7, ovviamente Tv8 e le principali reti radio nazionali: Radio24, RDS, RTL 102.5 e le Reti Radio Rai. Un vero e proprio "discorso alla nazione a reti unificate", senza precedenti nel panorama televisivo italiano.

Lo spot a reti unificate dopo le polemiche

Dopo le grandi polemiche per le dichiarazioni di Luca Marinelli ("Non volevo avvicinarmi a Mussolini ma ho dovuto farlo", "Interpretarlo è stato doloroso"), dichiarazioni che hanno ovviamente scatenato il gioco delle parti da destra a sinistra, arriva un'operazione di comunicazione dalle proporzioni mastodontiche. Il messaggio promozionale si è diffuso a macchia d'olio nell'access prime time televisivo, raggiungendo il pubblico su ogni frequenza disponibile. Che siano i pacchi di Stefano De Martino o il bancone di Striscia, che siano i salotti di Paolo Del Debbio o di Lilli Gruber, per un minuto la programmazione si è uniformata per dare spazio alla clip nella quale Benito Mussolini fonda i fasci di combattimento. Una incursione provocatoria, orchestrata magistralmente.

Luca Marinelli buca la quarta parete col suo Mussolini

Nella clip vediamo il Mussolini di Luca Marinelli dare il via al fascismo nella storica riunione del 1919 a piazza San Sepolcro a Milano: "Noi che abbiamo spinto a calci il paese in guerra e l'abbiamo condotto alla vittoria, noi che abbiamo versato il sangue per la patria fondiamo i fasci di combattimento, per il futuro, l'avanguardia, la rivoluzione. Oggi nasce il fascismo!". Poi Luca Marinelli buca la quarta parete e si rivolge allo spettatore: "Il fascismo è una creatura bellissima fatta di sogni, di ideali, di coraggio e di cambiamento, che conquisterà milioni e milioni di cuori. Seguitemi, anche voi mi amerete. Anche voi diventerete fascisti!"