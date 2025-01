video suggerito

Fabio Leoni, marito di Rosanna Banfi: “La lasciai dopo un mese, suo padre Lino mi guardava come un estraneo” Ospiti di Domenica In nella prima puntata del 2025, Rosanna Banfi e Fabio Leoni hanno parlato del loro amore. Insieme dal 1989, dopo un mese l’attrice è stata lasciata con una chiamata. Riguardo alle motivazioni, il marito ha spiegato: “Non ero abituato, era la figlia di Lino Banfi, lui mi guardava come fossi un corpo estraneo alla famiglia”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Tra gli ospiti della prima puntata del 2025 di Domenica In, andata in onda domenica 5 gennaio, anche Rosanna Banfi e il marito Fabio Leoni. Insieme ad alcune coppie del mondo dello spettacolo, come Francesco Pannofino e Emanuela Rossi, i due hanno parlato del loro amore, dal primo incontro ai momenti difficili vissuti insieme.

Come è nato l'amore tra Rosanna Banfi e Fabio Leoni

L'attrice, figlia di Lino Banfi, ha spiegato che è stata una coppia di amici a presentarle l'attuale marito Fabio Leoni, che lavorava come operatore di macchina: "Questa coppia di amici mi voleva far fidanzare perché ero il terzo in comodo, ero single da tempo e stavo bene così. Continuavano a presentarmi operatori di macchina e alla fine mi hanno fatto conoscere lui. La mia amica lo aveva fotografato di nascosto all'aeroporto, portava i baffi all'inizio, che non mi piacevano". Il primo incontro nel 1989, poi un amore che è nato subito, anche se dopo appena un mese si è interrotto

"Era la figlia di Lino Banfi, non ero preparato"

Dopo appena un mese di relazione, Fabio Leoni ha deciso di lasciare Rosanna Banfi con una chiamata. "Mi ha lasciata al telefono, ero inca**ata nera, non si fa così", ha spiegato l'attrice. "Non ero abituato, era la figlia di Lino Banfi, lui mi guardava come fossi un corpo estraneo alla famiglia, non me la sono sentita", ha spiegato Leoni a proposito delle motivazioni che l'hanno spinto a prendere quella decisione. Poi, ricordando il giorno del matrimonio nel 1992, ha aggiunto: "Non ero abituato a essere fotografato, quel giorno c'erano giornali e fotografi, mi sentivo un pesce fuor d'acqua". Nonostante le difficoltà iniziali, Leoni si è fatto perdonare e oggi il loro amore è più forte che mai. Negli anni sono diventati genitori di due figli, Pietro e Virginia.