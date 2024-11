video suggerito

Fiordaliso: “Per colpa del lavoro ho perso momenti importanti con i miei figli, li ho cresciuti da sola” Fiordaliso, ospite della puntata di Verissimo di sabato 23 novembre, ha parlato del legame con i suoi figli e dell’emozione di essere nonna per la seconda volta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Fiordaliso è stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin. Nella puntata di sabato 23 novembre di Verissimo ha parlato dell'amore per i suoi figli e dell'emozione di essere diventata nonna per la seconda volta: "È stata un'emozione grandissima".

Fiordaliso: "Il lavoro mi ha tolto momenti importanti con i miei figli, spero mi abbiano capita"

"Ora cerco di essere una nonna e una madre presente pronta ad ascoltare i problemi di figli e nipoti. Cerco di trasferire la mia esperienza a loro – ha spiegato Fiordaliso alla conduttrice – Abbiamo un bel dialogo. Sono molto felice sotto questo punto di vista, ho quasi paura di dirlo". Per la cantante, però, non è stato sempre semplice prendersi cura della sua famiglia: "Quando è nato il mio primo figlio avevo 16 anni, mia madre mi ha aiutato tantissimo. Con l'altro sono stata un genitore più consapevole". A causa del suo mestiere, però, spesso non è potuta essere presente nella vita dei suoi ragazzi: "Il lavoro mi ha fatto perdere molte cose, molti momenti importanti. Spero che i miei figli mi abbiano capita".

"Ho cresciuto i miei figli da sola"

Fiordaliso è nonna di Rebecca e di Cesare. Prendere in braccio il suo ultimo nipotino è stata un'emozione grandissima: "Ho rimbambito quel bambino con le canzoni. Non le mie ma una ninna nanna che mi cantava mia mamma". Fiordaliso è molto legata alla sua famiglia e ai suoi figli: "Loro lo sanno che io li amo. Ci sono prima loro e poi io. Li ho cresciuti da sola". La cantante ha ammesso che, nonostante abbia avuto alcuni compagni, preferisce essere libera: "Non mi sono mai posta il pensiero che i miei figli non abbiano avuto un'altra presenza oltre a me. Preferisco che siano sereni in un ambiente sereno e tranquillo. Penso di essere stata anche io una donna difficile, ho sempre pensato solo con la mia testa. Ho fatto sempre tutto da sola".