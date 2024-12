video suggerito

Giuliano Sangiorgi e Ilaria Macchia di nuovo genitori: “Sarà maschio, volevamo che Stella avesse un fratello” Giuliano Sangiorgi e Ilaria Macchia aspettano il loro secondo figlio, lo annunciano con un’intervista su Vanity Fair. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Giuliano Sangiorgi e Ilaria Macchia diventeranno presto genitori per la seconda volta, dopo la nascita di Stella nel 2018. Lo annunciano con una copertina sul numero digitale di Vanity Fair, dove lei indossa un vestito che mette in risalto le rotondità della gravidanza. "È un maschio nascerà ad aprile" annuncia la coppia.

L'annuncio della gravidanza

Nessun annuncio social, bensì una copertina in cui il frontman dei Negramaro si racconta insieme alla compagna, Ilaria: "Volevamo anche dare un fratello a Stella. Essere figlia unica mi ha reso una persona un po’ solitaria, taciturna, non mi sarebbe dispiaciuto avere un po’ di casino in casa" confida alla rivista la sceneggiatrice. Il cantante, invece, parla della sua esperienza e di come inizialmente non credeva che avrebbero avuto altri figli:

Io che ho due fratelli con cui ho condiviso la camera e la vita per 23 anni e con cui ancora oggi divido tutto, non mi ero mai posto il problema, perché per me la solitudine non esiste, non è mai esistita. Mi sono sentito solo solo quando ero andato a New York per un periodo e avevamo messo in pausa i Negramaro: è stato bruttissimo, non avevo gioia. Ma è stata appunto un'eccezione. Per me la vita è sempre stata condivisione. Ilaria invece ha sofferto sempre la mancanza di un fratello. E poi non pensavo che avrei avuto altri figli dopo Stella, mi pareva impossibile provare lo stesso amore per un altro bambino.

Il cantante ha spiegato anche i motivi per cui hanno tenuto nascosta la gravidanza, decidendo di dirlo in un momento che fosse adatto per entrambi:

Non volevamo dirlo prima perché c'erano i progetti dei Negramaro e quelli di Ilaria come sceneggiatrice e non ci piace mischiare i piani. È una cosa così bella e personale che doveva andare su un altro binario.

Giuliano Sangiorgi: "Dovrebbe esserci più leggerezza nell'allargare la famiglia"

Sangiorgi, poi, rivolge si sofferma anche su una questione importante, come quella della natalità nel nostro Paese. I dati raccolti negli ultimi anni, dicono che gli italiani sono sempre meno predisposti ad allargare la famiglia:

È vero: io e Ilaria siamo fortunati perché possiamo permetterci di avere un aiuto con Stella, ma bisogna alleggerire l'idea del mettere su famiglia. I nostri genitori erano pazzi d'amore, hanno fatto i figli a vent'anni. Poi l'amore giovanile è stato demonizzato, è passata l'idea che prima bisogna sistemarsi. Ma perché? Certo, ci sono tutti i problemi che conosciamo: il lavoro, l'incertezza, il carico familiare che è ancora spesso tutto sulle donne, le donne che sono discriminate sul lavoro. Ma c'è anche un fattore culturale.