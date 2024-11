video suggerito

Teresanna Pugliese: “Con mio padre ho chiuso. Mamma scappò da lui, vivemmo per anni dalle suore” Ospite di Verissimo nella puntata del 9 novembre, Teresanna Pugliese ha parlato della nascita del suo secondo figlio Gioele, dell’amore per il marito Giovanni e dell’infanzia difficile vissuta con la famiglia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

115 CONDIVISIONI condividi chiudi

Teresanna Pugliese è stata ospite di Verissimo nella puntata di sabato 9 novembre. L'ex volto di Uomini e Donne e del Grande Fratello Vip è da poco diventata mamma per la seconda volta. Lo scorso 24 settembre è nato il secondo figlio Gioele, avuto con il marito Giovanni Gentile. A Silvia Toffanin la neo mamma ha raccontato il parto, l'emozione di accogliere in famiglia il secondogenito e la sua storia.

Teresanna Pugliese e la nascita di Gioele

Lo scorso 24 settembre Teresanna ha accolto in famiglia il secondo figlio, Gioele, arrivato nove anni dopo il primogenito Francesco. "È tosta, ci vuole coraggio a ricominciare tutto. Ora dobbiamo incastrare le abitudini nuove con quelle vecchie", ha spiegato l'ex volto di Uomini e Donne a Silvia Toffanin.

In studio è arrivato anche il primo figlio Francesco, che le ha scritto una dolce lettera e ha voluto leggergliela con l'aiuto della conduttrice. Al suo fianco sempre Giovanni Gentile, il marito, che non l'ha mai lasciata sola. "Mi fa emozionare tutto quello che sono stata e sono riuscita a costruire, mi fa emozionare il fatto esserci riuscita", ha raccontato Teresanna riguardo all'amore e al suo passato in tv, iniziato con Uomini e Donne grazie alla sua migliore amica che l'ha iscritta al programma.

L'infanzia di Teresanna Pugliese

Teresanna ha avuto una infanzia difficile: quando aveva 4 anni la mamma è scappata di notte dal padre, un uomo che non l'amava, e ha cercato rifugio dalle suore. "È riuscita a scappare e ad andare via. Per un periodo siamo stati dalle suore di Calcutta, che accoglievano ragazzi madri in cambio di collaborazioni al convento", ha spiegato a Silvia Toffanin. Quanto al padre, Teresanna ha le idee chiare:

L'ho incontrato un paio di volte quando ero adolescente, poi non l'ho più visto. Mamma si è data tanto da fare, ha avuto l'aiuto di una mia zia, che ci ha accompagnato in tutti i momenti importanti. Questo ci ha insegnato tanto. Mio padre è una storia chiusa, non l'ho più cercato.

Ad oggi la mamma di Teresanna è felice al fianco di un'altra persona di nome Gianni, con cui ha avuto altri due figli. "Mi ha accompagnato all'altare", ha spiegato l'ex tronista di Uomini e Donne.