L’ex del GF Mary Falconieri incinta, diventerà mamma per la seconda volta: “Un piccolo miracolo” L’ex del Grande Fratello Mary Falconieri annuncia di essere incinta. Con un post su Instagram ha rivelato che la famiglia con Giuseppe Matteo Schiavello si allargherà presto dopo l’arrivo di Giulia, nata due anni fa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Dopo due anni dalla nascita della sua prima figlia Giulia, Mary Falconieri, una delle protagoniste del Grande Fratello nel 2014, ha annunciato che presto diventerà mamma per la seconda volta. A lungo chiacchierata per la love story con Giovanni Angiolini, l'ex gieffina nel 2021 ha sposato l'avvocato Giuseppe Matteo Schiavello, l'uomo con il quale ha creato la sua famiglia, che presto si allargherà.

L'annuncio di Mary Falconieri incinta

"Finalmente possiamo dirvelo. Abbiamo una notizia da condividere con voi…un piccolo miracolo sta per arrivare nella nostra vita. La famiglia sta per diventare più grande, sono in dolce attesa!", con queste parole Mary Falconieri ha annunciato che presto diventerà mamma per la seconda volta. Ha mostrato il pancione vicino a un mazzo di rose, alla mano del marito Giuseppe e ai piedini della primogenita, Giulia, nata nel 2022.

La notizia arriva proprio nel giorno in cui si festeggia la festa della mamma, e non sarebbe un caso. A corredo del post tantissimi commenti di amici, conoscenti ed ex del GF tra cui quelli di Lidia Vella, Jessica Vella, di Rebecca Staffelli.

La storia d'amore con Giuseppe Matteo Schiavello

Mary Falconieri ha sposato l'avvocato calabrese Giuseppe Matteo Schiavello nell'aprile 2021. Dopo la chiacchierata relazione con Giovanni Angelini, il medico sexy conosciuto nella casa del Grande Fratello, l'ex concorrente del reality ha trovato l'amore tra le braccia del marito e papà della sua Giulia. La storia d'amore sarebbe nata nel 2018 e tutt'oggi prosegue a gonfie vele. La famiglia presto si allargherà con la nascita di un nuovo figlio. Su Instagram sono presenti numerose foto di coppia con diverse dediche a corredo, tra cui: "Perché niente al mondo mi ha mai dato tanto da emozionarmi come quando siamo noi…Nient'altro che noi!".