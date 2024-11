Carlo Aloia lascia le prove di Ballando, Bruganelli: “Sta diventando papà. Come farò a ballare in puntata?” Sonia Bruganelli attraverso le sue IG stories ha raccontato che il ballerino con cui gareggia a Ballando con le stelle, Carlo Aloia, è corso a Bologna perché la moglie sta partorendo. “Diventerà papà tra poche ore”, le parole prima di scherzare: “Come farò io, che sono già bravissima, a ballare senza fare le prove?”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Carlo Aloia a poche ore dalla nuova puntata di Ballando con le stelle in programma per sabato 16 novembre è corso a Bologna per tenere la mano alla moglie, Jlenia Intravaia Firulottina, durante il parto. La coppia annunciò lo scorso giugno che presto avrebbe allargato la famiglia: stando alle parole di Sonia Bruganelli – concorrente del talent di Milly Carlucci che fa coppia proprio con Aloia – il bebè starebbe nascendo in queste ore e per questo motivo il ballerino l'ha lasciata sola in sala prove. "Come farò a ballare? Già sono bravissima", il commento ironico dell'ex moglie di Bonolis.

Le parole di Sonia Bruganelli su Carlo Aloia presto papà

"Carlo diventerà papà tra poche ore" ha dichiarato Massimiliano Ossini in una delle ultime IG story condivise da Sonia Bruganelli su Instagram, registrata negli studi di Ballando con le stelle. La concorrente del talent di Milly Carlucci ha comunicato ai suoi followers e ad altri presenti in sala che il suo partner nel programma è volato a Bologna perché la moglie è in procinto di partorire. "Sta a Bologna. Nessuno di voi si chiede come farò io, che sono già bravissima, a ballare senza fare le prove?", il commento ironico. Sonia Bruganelli nella puntata di sabato sera di Ballando con le stelle, dovrà esibirsi due volte: la prima con il tradizionale ballo preparato per la gara, la seconda volta scenderà in pista per dedicare l'esibizione a una persona a lei cara, come deciso da Milly Carlucci. L'ex moglie di Bonolis dedicherà i suoi passi al figlio Davide.

La gravidanza di Jlenia Intravaia Firulottina, moglie di Carlo Aloia

Al momento i profili social di Carlo Aloia e Jlenia Intravaia Firulottina non hanno fornito aggiornamenti sulla nascita del loro primo figlio. Circa un mese fa la coppia, con un post su Instagram, ha commentato con i fan la loro trepidante attesa: "Non vediamo l'ora di conoscerti piccola principessa" scrisse lei, ballerina e influencer. "Aspettiamo solo di avere tra le braccia la nostra piccola principessa per finalmente poter coronare il nostro sogno più grande. Il mio senso della vita, amore e famiglia" aggiunse lui, tra i commenti.

