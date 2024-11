Chi è Jlenia Intravaia Firulottina, la moglie di Carlo Aloia e madre della prima figlia in arrivo

video suggerito

A cura di Redazione Spettacolo

Chi è Jlenia Intravaia Firulottina, la moglie di Carlo Aloia e madre del suo primo figlio in arrivo. Il maestro di Ballando con le Stelle è in gara con Sonia Bruganelli, che al momento si dice sola in sala prove proprio perché il noto ballerino ha dovuto raggiungere la consorte per il parto. Aspettano la loro prima figlia, infatti il sesso del nascituro è già noto e il fatto che sia una femmina ha contribuito all'euforia tutta in rosa dei suoi genitori.

Jlenia Intravaia Firulottina e Carlo Aloia presto genitori

L'annuncio della gravidanza di Jlenia Intravaia Firulottina sui social: "Siamo felicissimi di condividere con tutti voi che la nostra piccola famiglia sta crescendo! Questa è una grande notizia per noi e non potremmo essere più entusiasti di intraprendere questo incredibile viaggio", a corredo di una stupenda foto in cui mostrano le foto della prima ecografia. Varie le foto poi condivise, con body dalle scritte buffe e romantici scatti al tramonto della coppia al settimo cielo.

Chi è Jlenia Intravaia Firulottina e cosa fa nella vita

Anche Jlenia Intravaia Firulottina è una ballerina. Ha ha iniziato a danzare all’età di 4 anni, studiando con alcuni tra i più grandi insegnanti di balli latini. Nata a Bologna, la sua carriera di ballerina è iniziata studiando con insegnanti italiani e internazionali d’élite, con i quali è riuscita ad arrivare tra le finaliste in alcuni importanti campionati internazionali di danza latina in tutto il mondo. Ha fatto parte anche di diverse compagnie di danza e ha lavorato in televisione con il Corpo di Ballo di BAILA.

Dal 2015 si esibisce anche sulle navi da crociera, dove ha preso parte al musical di Broadway Rock of Ages nel 2016/2017 e a Burn the Floor, un successo internazionale, con tappe in tutta Europa, nel quale balla con suo marito Carlo Aloia. A settembre del 2019 è convolata a nozze con il collega ballerino Carlo Aloia, new entry nella 19esima edizione di Ballando con le Stelle.