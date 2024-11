video suggerito

Sonia Bruganelli: “Io e Carlo Aloia non ci ritiriamo da Ballando. Le persone mi dicono di rimanere” Dopo una settimana piuttosto difficile, in cui ha messo in dubbio la sua permanenza a Ballando con le Stelle, Sonia Bruganelli ha fatto sapere che lei e Carlo Aloia rimarranno in gara. “Il pubblico si affeziona, mi dice di rimanere”, ha raccontato. In puntata un infortunio l’ha rallentata e in questi giorni anche l’assenza del compagno per la nascita della figlia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le stelle 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Per Sonia Bruganelli quella in corso è una settimana piuttosto difficile. Nella puntata di sabato 23 novembre di Ballando con le stelle, la concorrente dovrà affrontare lo spareggio con altre due coppie per rimanere in gara. In una diretta Instagram sui social si era sfogata spiegando di star pensando al ritiro perché piuttosto demotivata, dai giudici e dalle sue condizioni fisiche. Nel frattempo il suo compagno di ballo Carlo Aloia è diventato padre per la prima volta e ha lasciato per qualche giorno le prove per stare accanto alla famiglia.

La decisione di Sonia Bruganelli

Come si vede nel video ‘Ballando segreto' pubblicato da Ballando con le Stelle, Sonia Bruganelli e Carlo Aloia sono di nuovo insieme, dopo che negli scorsi giorni il ballerino aveva lasciato Roma per la nascita della prima figlia Michelle. "Da due settimane dormiva due ore a notte con il telefono in mano, mentre la moglie stava a Bologna", ha spiegato la concorrente sul suo ‘partner' artistico. "Per coincidenza la nascita è capitata nella settimana in cui avevamo due balli. Mi sono resa conto, respirando quei due giorni senza di lui perché non lo facevo mai, che effettivamente stavo bene. Lo sforzo continuo non mi dava la sensazione di stare meglio", ha poi aggiunto.

Nel corso dell'ultima puntata, Bruganelli aveva avvertito un forte dolore causato da una frattura costola, la terza da quando fa parte del programma. "Pensavo che non avrei sentito dolore, ero convinta che con il riposo avrei potuto fare la coreografia, invece mi ha ceduto il braccio". Nonostante questo e nonostante le recenti dichiarazioni sui social, la coppia non vuole andare via: "Non ci ritiriamo, abbiamo uno spareggio da fare a inizio puntata. Ci proviamo". "Togliete le prese, fate un ballo in sicurezza", ha commentato Milly Carlucci, colpita dallo spirito di ‘ballerina professionista' dell'autrice tv .

Sonia Burganelli e il rapporto con il pubblico

Nel corso della chiacchierata, Bruganelli ha parlato anche del rapporto che si è creato con il pubblico da casa, che la supporta e la invita a rimanere a non mollare. "Le persone mi dicono di rimanere, il pubblico si affeziona". Anche Carlo D'Aloia ha spiegato che molte persone l'hanno contattato per dirgli di aver cambiato idea su Bruganelli: "Mi hanno scritto tanti haters di Sonia, dicendo che avevamo un'idea diversa e hanno cambiato". "Ti sei fatta conoscere come persona", ha spiegato Milly Carlucci. "Avrei dovuto prima conoscermi come persona da sola, invece mi sono resa conto dei miei limiti in pubblico, è come andare in analisi con le telecamere".