Sonia Bruganelli vorrebbe lasciare Ballando con le stelle: “Sono demotivata, mai una carezza nei miei confronti” Sonia Bruganelli sembra essersi stancata delle dinamiche venutesi a creare a Ballando con le stelle e avrebbe anche preso in considerazione l’idea di abbandonare lo show di Rai1. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Sonia Bruganelli è ormai tra le protagoniste più chiacchierate di Ballando con le stelle, la sua partecipazione con Carlo Aloia è però sempre messa in discussione dai continui spareggi che è costretta ad affrontare. In una diretta pubblicata domenica pomeriggio su Instagram, quindi, si è lasciata andare ad una serie di considerazioni in merito alla sua partecipazione allo show di Rai1, senza nascondere il fatto che l'idea di abbandonare non era poi così lontana.

Sonia Bruganelli: "Sono demotivata"

Una considerazione, quella dell'imprenditrice, che arriva dopo una puntata in cui è ancora una volta finita allo spareggio che, quindi, decreterà la sua permanenza nello show condotto da Milly Carlucci. Da qui, le sue perplessità, date anche dalla stanchezza:

Sono divisa fra la volontà di rimanere in trasmissione e dedicarmi al mio quinto spareggio e uscire perché inizio a essere fisicamente provata, questo significa che la leggerezza con cui entravo in sala prove (perché sapevo che lo studio sarebbe stato complicato e ho capito da subito che il livello dei concorrenti era molto alto) non c’è più. Da un lato vorrei mettercela tutta e dall’altro ho un corpo che inizia a darmi problemi. Sono demotivata.

Sonia Bruganelli delusa dalle dinamiche di Ballando

Bruganelli si sente spaesata all'idea di dover affrontare nuovamente la trafila che già conosce, sostenendo inoltre che la trasmissione è diventata un pretesto per far parlare di cose che non riguardano il ballo e che, quindi, le fanno perdere concentrazione oltre alla voglia di ballare con tutta la grinta possibile:

Lo spareggio ci sarà sabato e immaginarmi un’altra settimana di fatica per affrontarlo è tosta. Sto cercando da voi la forza per poter dire ‘ci riprovo’ perché oggettivamente l’idea di ricominciare un po’ di preoccupazione me la mette. Questo percorso lo immaginavo difficoltoso, ma non mi immaginavo tutto questo. Ovvero che si parla di tutto tranne che di ballo. E qualcuno potrebbe dirmi ‘grazie, tu non sai ballare‘, ma il format è quello, ovvero prendere una persona che non sa ballare e insegnarle a farlo. Ho capito che l’interesse su me era per altro, non sul ballo. Facendo questo lavoro l’ho capito e mi sta bene, anche se non sempre mi è riuscito rispondere bene.

Un concetto che esprime anche più avanti nel corso della diretta, dicendo che le dinamiche venutesi a creare non hanno certo amplificato il suo amore per il ballo, anzi, l'esatto contrario, ma ad ogni modo non sembra convinta davvero di voler lasciare:

Una cosa mi sta lasciando questa edizione: la non-passione e il non-amore per il ballo. […] Con Ballando con le Stelle mi invitano ovunque per parlare di ciò che viene detto. Quindi penso ‘che senso ha sforzarmi così tanto se poi mi invitate per parlare di altro?‘. Non c’è mai stata una carezza nei miei confronti, nonostante i miei sforzi. Agli altri concorrenti sono premiati gli sforzi a me no”. […] “Che dovrei fare quindi secondo voi? Lo scoprirete nei prossimi giorni. Non ho la forza di ritirarmi, mi dovete supportare, ci penserò