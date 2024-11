Carlo Aloia di Ballando con le stelle è diventato papà, è nata Michelle

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Carlo Aloia, il ballerino professionista di Ballando con le stelle, è diventato papà. La moglie, Jlenia Intravaia, ha pubblicato su Instagram uno scatto in bianco e nero, in cui la piccola arrivata tiene stretto il dito della mamma. Alla bimba hanno dato il nome di Michelle.

La nascita della piccola Michelle

Proprio la scorsa settimana era stata Sonia Bruganelli, la compagna di ballo di Carlo Aloia nella trasmissione di Rai1, a dichiarare che il suo maestro sarebbe a breve diventato papà. "Come posso ballare, che questo mi diventa papà" aveva detto, riferendosi al momento in cui aveva lasciato le prove per correre dalla moglie e lasciando intendere, quindi, che il parto fosse imminente. E così è stato. La piccola Michelle è venuta al mondo, come ha annunciato la mamma che condividendo un tenero scatto tra le storie Instagram ha scritto: "La mia piccola stella, benvenuta al mondo amore mio", condiviso immediatamente dal neopapà.

Quando Carlo Aloia ha saputo della gravidanza

La coppia aveva raccontato sui Instagram i vari momenti di questo viaggio, intenso, che è la gravidanza, dopo l'annuncio che sarebbero diventati genitori lo scorso giugno. Carlo Aloia e Jlenia Intravaia, rispettivamente 38 e 30 anni, si sono sposati nel 2019. Entrambi ballerini, condividono l'amore per la danza e ora sono pronti ad iniziare questa nuova avventura insieme. In un'intervista a Novella 2000, il ballerino aveva raccontato quando la moglie gli comunicò della dolce attesa:

Eravamo in piena ristrutturazione della casa, io ero preso con i lavori quando mi ha chiamato sua sorella per dirmi che Jlenia aveva bisogno di me. Mi ha presentato il test e io all'inizio non capivo: stava male? Ho guardato meglio c'erano due linee e la scritta ‘tre settimane’. Non le ho detto niente, l'ho solo abbracciata poi mi sono rivolto a sua madre chiedendole un bicchiere d'acqua. E anche una sedia! Ora manca veramente poco: non vedo l'ora di conoscere mia figlia.