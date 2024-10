video suggerito

Sonia Bruganelli crolla in sala prove a Ballando: “A 27 anni il dolore più grande per mia figlia” Sonia Bruganelli a Ballando con le stelle, durante le prove con Carlo Aloia, ha avuto un momento di sconforto. La canzone sulla quale ha dovuto ballare le ha ricordato un momento difficile della sua vita, quando all’ottavo mese di gravidanza diagnosticarono la cardiopatia alla figlia che portava in grambo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Sonia Bruganelli a Ballando con le stelle ieri sera, sabato 26 ottobre 2024, prima di esibirsi con il ballerino Carlo Aloia, ha parlato della malattia della figlia Silvia Bonolis, oggi 21enne. La concorrente del talent era incinta, all'ottavo mese, quando i medici le fecero presente che la figlia era affetta da cardiopatia e che si sarebbe dovuta operare appena nata.

Le parole di Sonia Bruganelli

"Questa settimana è stata emotivamente faticosa. Questa canzone mi apre un mondo, poi prima di entrare abbiamo parlato di Silvia. Questa canzone la associo a un periodo di rabbia. Purtroppo a 27 anni ho vissuto il dolore più grande in un momento in cui avrei dovuto vivere la gioia" ha raccontato Sonia Bruganelli alle telecamere di Ballando con le stelle durante le prove con Carlo Aloia. La concorrente del talent show di Milly Carlucci ha ballato sulle note di Un'emozione da poco di Anna Oxa, e ha ricordato il momento in cui, all'ottavo mese di gravidanza, arrivò per lei la brutta notizia: "La cosa più grande e bella che puoi fare per tua figlia è darle la vita, ma darle anche la salute, una vita di sorrisi, corse, pianti, e all'improvviso ti rendi conto che la vita di tua figlia sarà una vita in salita. Mia figlia Silvia è nata con una cardiopatia diagnosticata all'8 mese di gravidanza, con tutte le negligenze del caso. Avevo solo 27 anni. Ho fatto tutti i controlli, ma il destino ha voluto che la diagnosticassero tardi e quindi mi sono trovata ad affrontare l'ultimo mese di gravidanza e la nascita di mia figlia con la consapevolezza che si doveva operare", le parole. Appena nata "Me l'hanno messa, ed era un'altra bambina perché non aveva ancora subito l'intervento. Era Silvia, non aveva la manina che si muoveva male, era Silvia. Per cinque minuti addosso l'ho tenuta, quando è tornata Silvia era un'altra", ha continuato. Dopo l'operazione, una volta tornate a casa, "è iniziato il mio viaggio con Silvia". Sonia Bruganelli ha ricordato quei momenti:

Ho scelto di anestetizzarmi mentre lei era in ospedale, perché vedevo quello che succedeva, quello che poteva succedere. Potevo perderla, vedevo bambini che non ce la facevano, è stata due mesi in terapia intensiva. Il primo giorno che la portai a casa ero contenta, era piccola. Chiamai un medico, un pediatra, e mi disse "Signora, la bambina non ha nulla di diverso. Si deve abituare, i bambini piangono". Lei aveva un percorso dentro fisico, di dolore, di difficoltà, io ho capito dopo che accumulavo giudizi di incompetenza.

La concorrente di Ballando ha così concluso: "Abbiamo scelto di fare fronte comune, siamo stati un nucleo fortissimo. Questa cosa ci ha cambiato, lui (Bonolis, ndr) ha esorcizzato il lavoro, io in altro modo, poi la vita va avanti. Vedi i figli che crescono che ti dicono "Ora vivi".

Il commento dopo la puntata

Dopo la puntata, Sonia Bruganelli ha condiviso un video su Instagram registrato per ringraziare i fan e telespettatori che l'hanno votata. "Serata emotivamente impegnativa per me. Grazie a tutti voi per il sostegno", le parole.