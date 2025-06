video suggerito

Ilaria Clemente mamma, è nato Aureliano: l'ex concorrente aveva scoperto al GF di essere incinta Ilaria Clemente è diventata mamma. L'ex concorrente del Grande Fratello ha annunciato la nascita del piccolo Aureliano, avuto con il compagno Daniele. Lei aveva lasciato il reality dopo aver scoperto di essere incinta e aveva dato la notizia agli inquilini in diretta tv.

A cura di Elisabetta Murina

Ilaria Clemente è diventata mamma. L'ex concorrente del Grande Fratello, che era uscita dalla Casa proprio per aver scoperto di essere incinta, ha partorito il suo primo figlio. Il piccolo si chiama Aureliano e su Instagram la prima foto con il neo papà e compagno Daniele. A dicembre aveva organizzato un gender reveal party, svelando che il bebè sarebbe stato un maschietto.

L'annuncio della nascita del primo figlio

Con una storia pubblicata su Instagram, l'ex gieffina ha annunciato la nascita del suo primo figlio, Aureliano. Lo scatto mostra il piccolo ancora in ospedale tra le braccia del neo papà Daniele e la didascalia recita: "Benvenuto al mondo amore nostro". Tra le stories, anche alcune immagini del bebè e la neo mamma che mostra tutto il suo amore nei confronti del nuovo arrivato in famiglia. Ilaria Clemente e il compagno Daniele sono una coppia da meno di un anno: era stata lei a raccontare che si erano conosciuti poco prima che entrasse al Grande Fratello e che tra loro era stato subito un colpo di fulmine.

La scoperta della gravidanza nella casa del GF

Il caso di Ilaria Clemente è stato senza precedenti al Grande Fratello. La concorrente aveva lasciato il reality dopo circa un mese senza dare spiegazioni. Le teorie sul suo conto si erano in breve diffuse, sia tra gli inquilini che sui social, dove si vociferava una gravidanza. La conferma era poi arrivata dalla diretta interessata: nella puntata del 3 ottobre era rientrata in casa per annunciare di essere incinta. "Quest'anno con me la vita è stata inaspettata, è arrivato il Grande Fratello, poi è arrivato l'amore. Volevo dirvi che diventerete tutti zii. Io e Dani aspettiamo un bambino o bambina", aveva spiegato. Il compagno si chiama Daniele (non è noto il cognome) ed è al suo fianco da meno di un anno.