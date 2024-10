video suggerito

Ilaria Clemente spiega perché è uscita dal GF, l’annuncio agli inquilini: “Sono incinta, diventerete zii” Ilaria Clemente è tornata al Grande Fratello nella puntata del 3 ottobre per spiegare agli inquilini il motivo del suo abbandono improvviso. La concorrente ha confermato di essere incinta: “Volevo dirvi che diventerete zii, io e Dani aspettiamo un bambino”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella puntata del 3 ottobre del Grande Fratello, Ilaria Clemente è tornata nella Casa per dare una notizia eclatante agli inquilini. La concorrente è incinta e per questo motivo aveva temporaneamente abbandonato il reality. Sui social l‘ipotesi della gravidanza si era diffusa sempre di più e anche gli stessi gieffini si erano lasciati andare a commenti che avevano rafforzato l'indiscrezione. Ora è arrivata la conferma ufficiale da parte della diretta interessata

Cosa è successo davvero a Ila: la sua spiegazione

Ilaria Clemente è rientrata in Casa e ha spiegato il motivo del suo abbandono improvviso: "Quest'anno con me la vita è stata inaspettata, è arrivato il Grande Fratello, poi è arrivato l'amore. Volevo dirvi che diventerete tutti zii. Io e Dani aspettiamo un bambino o bambina". La concorrente ha confermato la gravidanza, facendo sapere di averlo scoperto a causa di un ritardo con il ciclo. È la prima volta che una concorrente del GF rimane incinta. "Si conoscono da un mese e mezzo", ha detto Signorini dopo averle fatto le congratulazioni. Gli inquilini sono corsi subito ad abbracciarla, felici per la bella notizia.

L'uscita di Ilaria Clemente e le voci sulle motivazioni

Lo scorso 1 ottobre, sui canali social del reality, era stato pubblicato un comunicato ufficiale: "Ilaria Clemente, per motivi personali, lascia temporaneamente la Casa". Nessuna spiegazione ulteriore, però, era stata data. A fare un po' di chiarezza ci avevano pensato i familiari della concorrente che, sul suo profilo Instagram, avevano condiviso un messaggio: "Ilaria sta bene e sarà lei eventualmente a spiegare la motivazione della momentanea uscita".

Nel frattempo, sui social, sempre più utenti avanzavano l'ipotesi di una gravidanza, rafforzata da alcune frasi dette dagli inquilini nei giorni a seguire. "Vabbè ma è una cosa bella alla fine, è molto bello”, aveva commentato Amanda Lecciso parlando della 31enne. Si diverso avviso MariaVittoria che ha reso nota una sua vecchia esperienza personale: “Dipende dalla persona, dipende dal momento, dipende da chi hai vicino. Per me non lo è stata una cosa bella, mi è successo tre anni fa e stavo insieme a…”, ha invece spiegato Mariavittoria.