Ilaria Clemente ha lasciato temporaneamente la casa del Grande Fratello: il motivo della decisione

A cura di Elisabetta Murina

Ilaria Clemente, soprannominata da tutti Ila, ha lasciato il Grande Fratello. L'uscita della concorrente dalla Casa è temporanea e presto tornerà in gioco. A darne annuncio i profili social ufficiali del reality di Canale 5, nella giornata di martedì 1 ottobre. La ragazza, 31 anni, ha abbandonato per motivi personali che, al momento, non sono stati precisati.

Perché Ilaria Clemente ha lasciato temporaneamente il GF

Il GF hanno fatto sapere che la concorrente ha abbandonato temporaneamente il GF, senza entrare nel dettaglio della questione. Sui social, sia Instagram che X, in molti utenti si stanno chiedendo cosa sia successo alla concorrente. Tra le varie ipotesi, c'è chi parla di una possibile gravidanza di Ilaria Clemente, che l'avrebbe portata a uscire dalla Casa per fare un test di gravidanza. Se così fosse, potrebbe non rientrare più e magari essere sostituita. Al momento nessuna conferma dalla produzione.

Solo pochi giorni fa l'uscita di Clarissa Burt

Ilaria Clemente non è la prima concorrente a lasciare temporaneamente la casa del GF. Solo qualche giorno fa, infatti, la produzione aveva comunicato l'abbandono momentaneo di Clarissa Burt, per "ricevere una importante onorificenza". Tra i commenti all'annuncio, c'è anche chi pensa che ormai la Casa sia diventata un hotel o un bed and breakfast, dove le persone entrano ed escono molto spesso.