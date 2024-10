video suggerito

Ilaria Clemente lascia temporaneamente il GF, le motivazioni: l’ipotesi gravidanza e problemi familiari Ilaria Clemente ha lasciato temporaneamente la Casa del Grande Fratello per motivi personali. Sui social, in molti credono che la ragazza sia incinta e che sia uscita per un test di gravidanza. Al momento nessuna conferma o smentita, ma nel frattempo sul suo profilo Instagram i primi aggiornamenti sulla sua salute. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Martedì 1 ottobre Ilaria Clemente (detta Ila) ha lasciato temporaneamente il Grande Fratello. La concorrente è uscita dalla Casa, come si legge sui profili social del reality, per motivi personali. Al momento nessuna conferma, ma diverse ipotesi sui social: in molti sostengono che la 31 enne, specializzata in cybersecurity, sia incinta. Nel frattempo, su Instagram, arriva il primo aggiornamento sulle sue condizioni di salute.

Come sta Ilaria Clemente: l'aggiornamento sul profilo social

Mentre sui social continuano a diffondersi le voci di una gravidanza (se così fosse sarebbe la prima concorrente del Grande Fratello a essere incinta), sul profilo social della 31 enne è comparsa una storia Instagram. A scriverla, con molta probabilità, persone vicine alla ragazza che gestiscono i suoi account da quando è entrata nella Casa. "Ci teniamo a ringraziare tutti per i messaggi ricevuti in queste ore, Ilaria sta bene e sarà lei eventualmente a spiegare la motivazione della momentanea uscita", si legge. Ilaria Clemente quindi sta bene e, qualora decidesse di farlo, sarà lei a fornire le ragioni che l'hanno portata alla decisione.

Le parole degli inquilini della Casa

Su TikTok intanto circolano alcuni video in cui Enzo Paolo Turchi parla dell'uscita dalla Casa di Ilaria Clemente. In cucina insieme al coinquilino Lorenzo Spolverato, l'ex ballerino ha detto: "È una cosa familiare quella ragazza". Subito dopo, però, la regia ha censurato e tolto l'audio alla conversazione tra i due, forse in un tentativo di nascondere le reali motivazioni. Fanpage.it ha contattato il GF che, al momento, non ha né confermato né smentito l'ipotesi della gravidanza, sottolineando come, qualsiasi cosa sia, dovrà essere la diretta interessata a comunicarlo se dovesse ritenerlo il caso.