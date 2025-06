video suggerito

Giulia Salemi potrebbe tornare al GF come inviata social: "Stanno valutando tra lei e Rebecca Staffelli" Giulia Salemi potrebbe tornare al Grande Fratello dopo due anni di lontananza e ricoprire ancora una volta il suo ruolo di inviata social. "Stanno decidendo e valutando proprio in questi giorni se tenere Rebecca Staffelli o riprendere Giulia", l'indiscrezione.

A cura di Elisabetta Murina

Giulia Salemi potrebbe tornare al Grande Fratello. Stando ad alcune indiscrezioni, l'influencer e conduttrice potrebbe ricoprire ancora una volta il suolo di inviata social in studio, prendendo così il posto di Rebecca Staffelli nella prossima edizione. Sono mesi pieni di impegni lavorativi per Salemi che, dopo la nascita del piccolo Kian a gennaio, è tornata a lavorare: ora è al fianco di Amadeus su Nove con il programma The Cage.

"Giulia Salemi potrebbe tornare al Grande Fratello"

Stando a quanto racconta Amedeo Venza sui social, Giulia Salemi potrebbe tornare al Grande Fratello dopo due anni di lontananza dal reality. L'influencer potrebbe ricoprire ancora una volta il suo ruolo di "inviata social" nel programma così come ha fatto nel 2023. In precedenza era stata concorrente della versione Vip nel 2018. "Stanno decidendo e valutando proprio in questi giorni se tenere Rebecca o riprendere Giulia", si legge. Salemi, quindi, potrebbe prendere il posto di Rebecca Staffelli, che nell'ultima edizione si era occupata di leggere i commenti degli utenti su X scritti in contemporanea con la diretta.

Gli impegni televisivi di Giulia Salemi

È un periodo particolarmente intenso nella vita lavorativa di Giulia Salemi. Oltre all'impegno con il podcast Non lo faccio x moda, è co-conduttrice di The Cage-Prendi e scappa al fianco di Amadeus. "È un'esperienza incredibile, un sogno che si realizza. Ogni giorno imparo qualcosa semplicemente osservandolo in azione. Puntata dopo puntata, sento crescere la nostra intesa", ha raccontato al Corriere della Sera a proposito di questa esperienza. Sarà anche voce narrante di MTV Cribs Italia, programma che da sempre segue e a cui in passato ha anche aperto le porte di casa. Quanto al suo essere mamma del piccolo Kian, nato lo scorso gennaio, ha spiegato: "La mia vita è cambiata, in positivo. Mio figlio è al primo posto, ma sono convinta che sia anche importante non annullarsi dal punto di vista lavorativo. Per me era fondamentale tornare al lavoro".