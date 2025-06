video suggerito

Giulia Salemi senza Pierpaolo Pretelli, inviato all'Isola: "A me e Kian manca ma non poteva perdere questa occasione" Giulia Salemi ha parlato del primo mese senza Pierpaolo Pretelli, inviato in Honduras dell'Isola dei Famosi 2025. L'influencer e il figlio Kian, avuto insieme lo scorso gennaio, lo seguono tutte le puntate e continuano a fare il tifo per lui a distanza.

A cura di Elisabetta Murina

Foto a sx Frezza La Fata IPA

Continua l'avventura all'Isola dei Famosi 2025 di Pierpaolo Pretelli. È trascorso poco di più di un mese da quando l'inviato è partito per l'Honduras pronto a iniziare un nuovo passo del suo percorso lavorativo, che in molti paragonano a quello di Stefano De Martino. A casa ad aspettarlo e supportarlo la compagna Giulia Salemi e il piccolo Kian, il figlio avuto insieme lo scorso gennaio.

Il primo mese di Giulia Salemi senza Pierpaolo Pretelli

Giulia Salemi ha sempre fatto il tifo per Pierpaolo Pretelli, spronandolo ad accettare questa nuova avventura lavorativa, anche se avrebbe significato non averlo vicino per alcuni mesi. Il saluto prima della partenza per l'Honduras è stato uno dei momenti più difficili per la coppia, come aveva confidato lui in un'intervista a Superguida Tv, ma nessuno dei due ha mai avuto dubbi: "Abbiamo deciso insieme e non abbiamo avuto dubbi, qualche paura sì ma nessun dubbio sul fatto che fosse un’occasione da cogliere".

Pierpaolo Pretelli in Honduras (Frezza La Fata/ IPA)

Dopo circa un mese dalla partenza, raggiunta dal settimanale Chi, Giulia Salemi ha raccontato di sentire molto la mancanza del compagno e di seguirlo sempre: "Ovviamente non mi perdo una puntata dell'Isola! Pier manca moltissimo a me e al piccolo Kian, ma lo guardiamo e lo seguiamo sempre con orgoglio e ammirazione". L'influencer è "davvero felice" di vederlo affrontare questa avventura con "tanto impegno, dedizione e determinazione".

L'amore per Giulia Salemi

I ‘Prelemi', come sono soprannominati dai fan, si sono conosciuti e innamorati nella casa del GF Vip nel 2021. Da allora il loro amore prosegue a gonfie vele, nonostante qualche periodo di crisi, poi rientrato. Nel gennaio 2025 hanno accolto in famiglia il piccolo Kian, che oggi ha appena 6 mesi. L'ex velino di Striscia la Notizia è partito per l'Honduras consapevole dell'appoggio della famiglia, anche se non sono mancate le lacrime pre partenza. "Il mio piantino me lo sono fatta, da quando sono diventata madre piango per tutto, sono una donna dilaniata", aveva fatto sapere l'influencer dopo averlo accompagnato in aeroporto.