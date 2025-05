video suggerito

L'ex corteggiatrice Marta Pasqualato mamma, è nato il primo figlio: "Benvenuto in questa pazza famiglia" Marta Pasqualato è diventata mamma. Con un post pubblicato su Instagram, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha annunciato la nascita di Carlo, primo figlio con il compagno Nicolò Del Mela. "Benvenuto in questa pazza famiglia", ha scritto la neo mamma dando la bella notizia.

A cura di Elisabetta Murina

Marta Pasqualato è diventata mamma. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha annunciato la nascita del primo figlio, Carlo, avuto insieme al compagno Nicolò De Mela. La bella notizia con una foto pubblicata sui social, che mostra le mani del piccolino intrecciate a quelle dei neo genitori. Dopo l'esperienza nel talent di Maria De Filippi, la neo mamma ha inseguito la sua passione per la medicina e oggi lavora come medico di famiglia a Martellago, nel Veneziano.

Marta Pasqualato mamma, l'annuncio della nascita

È con un post pubblicato su Instagram che Pasqualato ha annunciato la nascita del primo figlio avuto con il compagno Nicolò Del Mela. Come avevano raccontato sui social, si tratta di un maschietto che hanno deciso di chiamare Carlo. "17 Maggio 2025. Adesso ha tutto senso. Benvenuto in questa pazza famiglia Carlo, io e il tuo papà ti amiamo in un modo che non credevamo nemmeno possibile", ha scritto ad accompagnare le prima tenera foto del bambino, che mostra le sue mani intrecciate a quelle dei genitori.

La famiglia di Marta Pasqualato

Era dicembre quando Marta Pasqualato aveva annunciato di essere in dolce attesa per la prima volta, pubblicando su Instagram uno scatto dell'ecografia. "La nostra piccola famiglia si sta per allargare", aveva raccontato. Nel 2018 ha partecipato a Uomini e Donne come corteggiatrice del tronista Nicolò Brugante e, una volta finito il programma, ha conosciuto il suo attuale compagno e padre del bambino Nicolò Del Mela. I due sono una coppia da 5 anni e hanno deciso di allargare la loro famiglia con l'arrivo del piccolo Carlo. Pasqualato oggi lavora come medico di famiglia per 1380 pazienti a Martellago nel Veneziano. "Spero di poter rimanere per dare continuità ai pazienti che seguo, mi sembra giusto per loro", ha spiegato in un'intervista al Corriere della Sera.