video suggerito

Marta Pasqualato svela il sesso del bebè in arrivo: “Se ci penso mi viene un po’ da piangere” Marta Pasqualato diventerà presto mamma e sui social ha annunciato il sesso del bebè in arrivo: l’influencer e ex Uomini e Donne ha scelto di vivere il momento da sola con il compagno Nicolò Del Mela. Qualche giorno fa, aveva parlato del modo in cui gestisce la gravidanza e gli impegni lavorativi: “Fino ad ora non ero riuscita a guardarmi allo specchio”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Marta Pasqualato diventerà presto mamma. Ad annunciarlo era stata la stessa influencer ed ex corteggiatrice di Nicolò Brigante a Uomini e Donne, attraverso un post su Instagram in cui aveva mostrato le foto dell'ecografia insieme al suo compagno, Nicolò Del Mela. Ieri, la ragazza ha svelato sui social il sesso del bambino, mostrando un anello vistoso color blu, per indicare che il piccolo sarà un maschietto. Un momento intimo e riservato quello condiviso dai due futuri genitori: "It's a boy! Buon Natale dalla nostra piccola famiglia, ieri è stato uno dei giorni più belli della mia vita, un momento solo nostro", le parole.

Le parole di Marta Pasqualato sul bebè in arrivo

"Non ci posso credere che presto avremo un piccolo birbante che scorrazzerà per casa. Ho al mio fianco l’uomo migliore del mondo, dopo 5 anni riesce ancora a lasciarmi senza parole", ha scritto ancora l'influencer, in riferimento alla storia d'amore che la vede legata da anni con Del Mela. Solo qualche giorno fa, la ragazza aveva parlato del modo in cui sta vivendo la gravidanza e di come gestisce gli impegni lavorativi. Marta, infatti, lavora come medico:

È da anni che mi ripeto la frase “Marta lavora non stop e dai TUTTO adesso che poi quando sarai incinta rallenterai e ti riposerai un po’ perché le priorità saranno altre”. Bene, sono letteralmente a metà gravidanza e fino a questa mattina ancora non ero riuscita a mettere un attimo in pausa la mia vita per guardarmi allo specchio e godermi questa bellissima avventura che ci ha travolti. Questa vita non smette un secondo di stupirmi e se penso a quante emozioni sto vivendo negli ultimi anni mi viene un po’ da piangere.