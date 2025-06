video suggerito

Gabriela Chieffo criticata dopo il filler, la replica furiosa: “Cattive, frustrate e gelose. Mi vergogno di essere donna come voi” Gabriela Chieffo è stata criticata dopo avere fatto il filler alle labbra. L’ex concorrente di Temptation Island ha deciso di replicare agli insulti. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

A sinistra Gabriela Chieffo a Temptation Island, a destra Gabriela Chieffo oggi

Gabriela Chieffo si è difesa dalle critiche piovute contro di lei dopo avere fatto un trattamento estetico alle labbra. La donna, che nel 2023 partecipò a Temptation Island con il fidanzato Giuseppe Ferrara, è rimasta ferita dagli insulti gratuiti ricevuti e ha deciso di replicare.

Lo sfogo di Gabriela Chieffo dopo gli insulti

Gabriela Chieffo è stata presa di mira dagli hater. Gli insulti sono scaturiti dalla decisione della donna di fare il filler alle labbra. L'ex concorrente di Temptation Island, in una storia pubblicata su Instagram, ha deciso di replicare a tono:

Vado a dormire abbastanza delusa. Mi dispaccio nel leggere tutte queste donne cattive, frustrate, accanirsi su un’altra donna solo perché fa il filler. Ragazze riprendetevi.

Gabriela Chieffo ha trovato fin troppo crudeli i commenti nei suoi confronti e si è chiesta se ci sia cura a tanta cattiveria: "Ricordatevi, se io domani voglio togliere il filler lo tolgo, se voglio rifarlo lo faccio. Ma per la vostra cattiveria c'è cura?".

Gabriela Chieffo criticata dopo il ritocchino estetico

Gabriela Chieffo ha continuato nel suo sfogo: "Mi fate vergognare di respirare la vostra stessa aria. Mi fate vergognare di essere classificata donna come voi. Siete cattive e gelose". Tuttavia, ha anche chiarito che non avrebbe permesso alle loro parole di ferirla: "Detto questo io dormo, mangio, vivo benissimo. Perché non provo invidia per nessuno, non giudico nessuno e non guardo nessuno. Imparate a farlo anche voi". Quindi ha concluso: "Adesso, con le mie labbra ancora gonfie dal filler fatto qualche ora fa vado a dormire e spero di sognare tante cose belle". Nel 2023, Gabriela Chieffo ha partecipato a Temptation Island con Giuseppe Ferrara. I due stanno ancora insieme e per loro si avvicina il momento di recarsi all'altare. Si sposeranno sabato 12 luglio.