Proposto rientro in Rai a Lorella Cuccarini ma ha preferito restare ad Amici A qualche anno dalla sua uscita dalla Rai, preceduta dalla rimozione da La vita in diretta, affidata esclusivamente ad Alberto Matano, a Lorella Cuccarini sarebbe stato proposto di tornare a viale Mazzini. Negativa la risposta della presentatrice che ha preferito restare ad Amici.

A cura di Stefania Rocco

A tre anni dall’uscita di Lorella Cuccarini da La vita in diretta, affidata esclusivamente ad Alberto Matano, alla conduttrice sarebbe stato proposto di tornare a viale Mazzini. Lo sostiene Dagospia secondo cui, complice il nuovo assetto in Rai, alla presentatrice sarebbe stato offerto di prendere il posto della uscente Serena Bortone al timone dello spazio pomeridiano di Rai1 che precede proprio la trasmissione dalla quale, nel 2020, Lorella fu rimossa non senza polemiche.

Lorella Cuccarini resta ad Amici di Maria De Filippi

Ma Lorella, secondo le indiscrezioni riportate da Marco Zonetti, avrebbe risposto picche. Da anni volto di Amici di Maria De Filippi – fu proprio la padrona di casa a volerla, prima nel ruolo di coach di danza e, successivamente, in quello di insegnante di canto – la conduttrice avrebbe fatto sapere di voler restare nella trasmissione che è ormai diventata la sua casa e che, in termini di ascolti, continua a regalarle un successo dietro l’altro, oltre che un seguito composto anche da spettatori giovanissimi.

L’addio a La vita in diretta

Lorella abbandonò La vita in diretta al termine della stagione 2019/2020 del celebre contenitore pomeridiano di Rai1. Lo fece in aperta polemica con Alberto Matano, collega accusato di maschilismo e prevaricazione in una lettera inviata ai colleghi di lavoro e pubblicata dalla redazione di Leggo che fece comprensibilmente scalpore. Ne tacqua un caso televisivo del quale si sarebbe discusso a lungo e che favorì l’uscita della conduttrice dalla Rai. Professionista del piccolo schermo, Lorella è riuscita faticosamente a ritagliarsi uno spazio diverso da protagonista della concorrenza. Ed è proprio quello lo spazio al quale avrebbe fatto sapere di non volere rinunciare, per abbracciare la proposta presumibilmente arrivata dalla Rai.