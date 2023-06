Temptation Island presenta la quinta coppia Francesca e Manuel: “Mi ha già lasciato cinque volte” Francesca e Manuel sono la quinta coppia di Temptation Island 2023. Fidanzati da 2 anni, cercano di capire se il loro rapporto può trovare finalmente una stabilità. “Ho scritto io a Temptation perché Manuel ogni due per tre mi lascia e dopo un mese ritorna”, racconta lei. “Sono esausta”.

A cura di Giulia Turco

Temptation Island 2023 ha iniziato ufficialmente il conto alla rovescia: la nuova edizione del programma sta per tornare e andrà in onda in prima serata su Canale 5 a partire da lunedì 26 giugno. Nel frattempo, il pubblico sta già iniziando a familiarizzare con le coppie di quest'edizione che, come sappiamo, sarà completamente ‘nip'. I promo trasmessi nelle ultime settimane hanno presentato finora le prime cinque coppie, pronte a mettere in gioco i propri sentimenti. Lasceranno l'isola separati o sceglieranno di dare alla loro storia un'ultima opportunità?

Francesca e Manuel sono la quinta coppia di Temptation Island 2023

La quinta coppia del cast è quella formata da Francesca e Manuel. Fidanzati da 2 anni e mezzo circa, stanno cercando di capire se il loro rapporto è destinato a trovare finalmente una stabilità. È Francesca a scrivere al programma, stanca dei continui ripensamenti di Manuel che ripetutamente decide di prendere le distanze, per poi ritornare da lei. Per Manuel è arrivato il momento di prendere una decisione definitiva. "Sono Francesca e ho 23 anni. Sono fidanzata con Manuel da due anni e quattro mesi", racconta lei nel video di presentazione trasmesso dal promo. "Ho scritto io a Temptation Island perché Manuel ogni due per tre mi lascia e dopo un mesetto è lui che ritorna. Da quando siamo insieme mi ha lasciato circa cinque volte", si sfoga mentre Manuel resta in silenzio. "Io sono sempre lì che aspetto e lui forse di questo se ne approfitta. Sono esausta e vorrei che Manuel avesse chiaro ciò che vuole, se stare con me o no".

Chi sono le altre coppie di Temptation Island 2023

Per il momento sappiamo che nel cast di questa edizione ci sono Manu e Isabella, alle prese con le prospettive diverse sul loro futuro. “Io e Isabella veniamo da due realtà completamente diverse. Io provengo da un quartiere popolare, mentre lei ha sempre vissuto nel centro di Milano”, spiega. “Sogno un futuro con lei, vorrei andare a convivere, ma non troviamo un punto d’incontro su dove andare”.

Vittoria e Daniele partecipano al programma perché Vittoria vorrebbe avere un figlio, mentre per Daniele non ci sono i presupposti, “perché litighiamo davvero troppo”, ammette lui. Già dal promo, la coppia si presenta al pubblico litigando, il che non lascia ben sperare.

Alessia e Davide cercano di superare un tradimento di lei che, tempo prima, ha avuto una relazione “per circa due anni con una persona molto più grande di me”, racconta lei. Circa un anno prima di partecipare a Temptation Island, Davide ha scoperto il tradimento e lei ha fatto di tutto per riconquistarlo. “Ma non credo di esserci riuscita, quindi attualmente voglio capire se possiamo continuare a rimanere insieme oppure ci dobbiamo definitivamente allontanare”.

Gabriela e Giuseppe sono fidanzati da circa 7 anni e lui è estremamente geloso di lei. Nonostante ciò, lo scorso gennaio si è iscritto ad un sito di incontri e lei lo ha scoperto “Mi arrivò un messaggio su Whatsapp con scritto ‘Ciao stasera dobbiamo vederci’. Ma che scemo, a stento sa parlare italiano, si faceva chiamare ‘American boy'", ha raccontato lei alla redazione.